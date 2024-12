A rokonok szerint nem véletlenül lőtte le a volt politikus a vaddisznónak nézett gyűjtögetőt vadászat közben

Nem hisznek az áldozat rokonai az aszfaltkirályként is emlegetett expolitikus vállalkozónak, aki pénteken egy vadászaton lőtt agyon egy erdőben fát gyűjtő férfit. Victor Roman hatvan méterről lőtt rá a rőzsét szedő, negyven éves helyire, állítása szerint vaddisznónak nézte a férfit. Maricel Dobrițoiu a helyszínen meghalt.

Victor Roman Vrancea megyében, ahol a vadászatot is szervezte, ismert helyi üzletember, politikai múlttal: korábban a legnagyobb román párt, a PSD második embere volt a megyében, míg meg nem fosztották mandátumától, parlamenti képviselő is volt. Azóta egy másik, kisebb párthoz igazolt át.

A pénteken tartott vaddisznóvadászatra megvolt az engedélye, az elmondások szerint azon több bukaresti vendég is részt vett. Innen hívta fel Roman péntek délután a rendőrséget, hogy véletlenül fejbe lőtt valakit, aki a helyszínen meghalt.

A 40 éves áldozat háromgyermekes apa volt, nemrég költözött vissza Romániába Olaszországból, pénteken éppen tüzifát gyűjtött az erdőben. Hozzátartozói azonban nem hisznek a politikus-vállalkozónak, és annak, hogy véletlen baleset történt volna - szerintük az apát nem lehetett csak úgy összetéveszteni egy vadkannal.

„A sógor az erdei úton sétált. Hátulról jelent meg, úgy 60 méterrel mögötte, és lőtt. Megnézte, ki jön, és ekkor lőtt. Másokat is megfenyegetett a fegyverével, hogy lelövi őket, ha elkapja őket kecskével vagy kutyával a vadászterületén. Előtte lelőtt egy pásztorkutyát is” – mondta az áldozat egyik rokona a sajtónak. Más helybéliek is azt mondták, hogy már több konfliktusuk volt Roman vadásztársaságával, többször lelőtte a kutyáikat és a juhaikat is.

Az ügyben a rendőrség emberölés, jogtalan fegyverhasználat és a fegyverekre és lőszerre vonatkozó szabályok be nem tartása miatt indított nyomozást.

