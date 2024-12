Magyar Péter a köztévében beszélne szilveszter éjfélkor

Magyar Péter bejelentkezett a köztévéhez, hogy elmondaná éjfélkor az évköszöntő beszédét egy negyedórában.

A Tisza párt elnöke szombaton lopta el a show-t azzal, hogy szilveszter éjjel is ezt tenné: ha már Sulyok Tamás köztársasági elnök karácsonyra hozta előre a saját bejglibeszédét, ő bejelentette, hogy majd ő betölti az űrt: „Az új év első pillanataiban, a himnusz elhangzása után beszédet tartok. Minden magyar emberhez szólok majd a 2024-es mozgalmas évről és a 2025-ben előttünk álló feladatokról és lehetőségekről” - írta a Facebookon.

Magyar Péter most szintén a közösségi médiaoldalán vitte tovább ezt a vonalat, jelezve, hogy szívesen menne ezzel akár a köztévébe is:

„Műsorváltozás. Mivel tudomásom szerint a “köz”televízió szilveszteri műsorában megürült a himnusz elhangzása utáni negyedórás idősáv, felajánlom, hogy szívesen megtartom ott az újévi beszédemet.

Ezzel több legyet is üthetnénk egy csapásra. Egyrészt lagalább abban a 15 percben nem hazudoznának egészen gátlástalan módon a “köz”televízióban. Másrészt talán időszerű lenne szeptember 26. után másodszor is beengedni oda a jelenleg legtámogatottabb magyar párt vezetőjét legalább 15 percre, ha már a miniszterelnöknek és a fideszes politikusoknak saját műsoraik vannak ugyanott. Harmadrészt még nézettsége is lenne a sziveszteri műsoruknak.

Megegyeztünk, vezérigazgató úr? Hányra érkezzek december 31-én?”