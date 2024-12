A román külügyminisztérium sem helyesli, hogy nemzeti atlaszt adott ajándékba Magyarország

Provokatív jellegű Románia és Magyarország stratégiai partnerségét és NATO-szövetségét illetően az atlasz, amit Balogh István magyar NATO-nagykövet adott ajándékba brüsszeli kollégáinak, írta a román külügy vasárnap.

photo_camera Fotó: Magyarország Nemzeti Atlasza

A Transtelex szerint az ország állandó NATO-nagykövetén keresztül már december 18-án kifejezte rosszallását az ajándékkal kapcsolatban. A román külügy nem helyesli, hogy a magyar NATO-küldöttség tagjai történelmi térképeket tartalmazó magyar nemzeti atlaszt adtak ajándékként a szövetséges országok képviselőinek.

„A román külügyminisztérium ezúton is megismétli a magyar hatóságokkal több ízben is közölt álláspontját, amely szerint a provokatív nyilatkozatok és gesztusok nem járulnak hozzá a Románia és Magyarország közötti partnerségi kapcsolat megerősítéséhez. A két ország közös történelme maradjon a történészek kutatásának tárgya” – írták.

A Telex azt írta, hogy a szlovén külügy szerint egy 2021-ben kiadott angol nyelvű atlaszt kaptak ajándékba, amely a National Atlas of Hungary sorozatban jelent meg: „A kötet a Kárpát-medence terület történetét és térképeit mutatja be, amely Magyarország jelenlegi határain túli területeket is ábrázol”.

Gordan Grlić-Radman horvát külügyminiszter vasárnap posztolt arról, hogy szokatlan egy ilyen atlaszt ajándékba adni, és bár Nagy-Magyarország nem szerepel kifejezetten a kiadványban, a térképek és a kísérő szövegek vitathatók. Hogy pontosan mit talált sértőnek az atlaszban konkrétan, már nem derült ki Grlić-Radman bejegyzéséből.