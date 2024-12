Azeri elnök: Az oroszok el akarták tussolni, hogy ők lőtték le a gépet

„Lehetséges, hogy amikor a gépet eltalálták, a pilóta azt hitte, madarakkal ütköztek, mert arra minden bizonnyal senki sem gondolt volna, hogy egy számunkra barátságos országban a földről lelövik a gépünket” – mondta Ilham Alijev azeri elnök az azeri közmédiának a lelőtt utasszállítóval kapcsolatban.

photo_camera Ilham Alijev és Vlagyimir Putyin júliusban. Fotó: SERGEI SAVOSTYANOV/AFP

Az Azal azeri légitársaság gépe december 25-én Groznijban már leszálláshoz készülődött, amikor minden jel szerint az orosz légvédelem eltalálta. Ezután a súlyosan sérült gépet nem engedték oroszországi repülőtereken leszállni, ehelyett a Kaszpi-tenger túloldalára, a kazahsztáni Aktauba irányították. A pilóták úgy is sikeresen megközelítették a leszállópályát, hogy az Embraert csak a turbinák erejének változtatásával lehetett valamennyire irányítani. A gép a kényszerleszállás közben az oldalára borult és kigyulladt, a repülőgép hátsó részében azonban 29-en túlélték a becsapódást. A fedélzeten lévő 67 emberből 38-an a helyszínen meghaltak.

„Sajnos Oroszországban inkább ragaszkodtak a madaras verzióhoz. Az egyik dolog, ami elszomorított és meglepett, az volt, hogy az orosz hivatalos szervek egy gázpalack felrobbanásáról is terjesztettek elméleteket. Azaz egyértelműen látszott, hogy az orosz fél el akarja tussolni a kérdést”

– mondta az azeri elnök. Alijev szerint nem volt szó szándékos terrorcselekményről, ezért a bűnösség beismerése és a bocsánatkérés lett volna a megfelelő lépés az oroszok részéről. „Sajnos az első három napban nem hallottunk mást, csak buta verziókat Oroszországból” – mondta.

photo_camera Az azeri gép roncsa Fotó: ISSA TAZHENBAYEV/AFP

Arról is beszélt, hogy az oroszok először azt javasolták, hogy egy államközi bizottság vizsgálja ki a balesetet, de ezt Alijev kategorikusan visszautasította. „Az ok egyértelmű, nem titok, hogy ez az intézmény nagyrészt orosz tisztviselőkből áll, az objektivitás feltételei pedig nem teljesülnek maradéktalanul. Ha láttuk volna, hogy Oroszország tisztességes és megfelelő lépéseket tesz közvetlenül a baleset után, talán nem is tiltakoztunk volna” – mondta, hozzátéve, hogy azt egyelőre nem tudták megállapítani, hogy azért irányították-e a gépet Kazahsztánba, hogy belezuhanjon a tengerbe.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton telefonon bocsánatot kért Alijevtől a gép lezuhanása miatt, anélkül, hogy explicit módon elismerte volna, hogy az azeri gépet az orosz légvédelem lőtte volna le. Az orosz ügyészség büntetőeljárást indított az ügyben, és „polgári és katonai szakembereket hallgatnak ki”.