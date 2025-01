Felrobbant egy Tesla Cybertruck a Las Vegas-i Trump hotel előtt

Helyi idő szerint szerda reggel lángba borult egy Tesla Cybertruck a Las Vegas-i Trump hotel bejáratánál. Egy ember meghalt, többen megsérültek.

A tűzoltók a sebesültek kimentése után azon dolgoztak, hogy a holttestet kiszedjék az autóból. A tűz oka ismeretlen, szemtanúk szerint az esetet egy robbanás előzte meg, és ez látszik a videókon is.

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója, Donald Trump megválasztott elnök támogatója az X-en azt írta, hogy a cég teljes vezetői csapata vizsgálódik, egyelőre értetlenül állnak az eset előtt.

The whole Tesla senior team is investigating this matter right now.



Will post more information as soon as we learn anything.



We’ve never seen anything like this. https://t.co/MpmICGvLXf