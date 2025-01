Karácsony Gergely: A kocsmai szint nem kivétel, hanem stratégia

Karácsony Gergely főpolgármester szokatlan helyszínt választott az újévi beszédéhez: az újpesti Városházán mondta el azt.

Azért választotta ezt a helyszínt, mert 75 éve jött lére „Nagy-Budapest”, 7 önálló város és 16 község csatlakozásával. Ezek egyike volt Újpest.

Hosszan beszélt ezekről a területekről, arról, mit jelent a város, illetve megemlékezett arról a két fontos évfordulóról is, hogy 120 éve született József Attila, és idén 75 éves lenne Esterházy Péter.

„Bizonyos szint fölött nem süllyedünk bizonyos szint alá” – idézte Esterházyt, majd hozzátette, látjuk, ebben az országban már ez is sikerült.

„Soha nem tapasztalt mélységbe süllyedt a politika vitakultúra, a stílus. A kocsmai szint nem kivétel, hanem stratégia immár. Pedig a történelem megannyi példája kellene, hogy figyelmeztessen bennünket: minden erőszakos tett erőszakos szavakkal kezdődött. A baj tehát nem kicsi.”

Karácsony szerint Budapest dolga példát mutatni, stílusból is. Arról beszélt, az új Fővárosi Közgyűlésben új politikai szereplők és részei a többségnek. A város mégis működik, van költségvetése (a Tisza szavazataival ment át, és nyár közepéig felül kell vizsgálni) és rengeteg fontos döntést hoztak.

„Kiálltunk Budapest önrendelkezéséért, ha kell - és kell - a kormánnyal szemben is. Hogy vitatkozunk, néha estébe nyúlóan? Igen. Hogy ezt néha szenvedélyesen tesszük? Még szép. Elszokott ettől ez az ország egy évtizede már, de mégiscsak ez az, amit úgy hívnak: demokrácia. És mi, Budapesten ehhez ragaszkodunk.”

Karácsony szerint átlépnek a politika ma létező, rájuk kényszerített határain, és ezzel az ország is jobb hely lehet.

A főpolgármester arról is beszélt, „csak a tudatos jövőbe látva teremthetünk harmóniát a városból otthont”, és be kell látni, hogy „a megszokásaink már csapdák, a dogmáink pedig már érvénytelenek.

Sok tekintetben látszik, milyen lesz Budapest a következő 75 évben. Például, hogy a következő évtizedekben megduplázódnak az extrém hőséggel járó napok Budapesten, háromnegyedével több lesz az extrém csapadékos napok száma is. Beszélt arról is, Budapesten drága a lakhatás, a levegőminőség javításához mérsékelni kell az autóforgalmat, évi 17 milliárd liter vizet pocsékolunk, és még mindig nagyon sok a szemét az utcán.

„És egyre több jele, bizonyítéka van annak, hogy a megosztásra épülő populizmus által kihasznált szorongások és félelmek, éppen a magányból és a kirekesztettség, a megrekedtség érzéséből, vagyis a közösségi kötőerő eltűnéséből fakadnak.”

Karácsony szerint annak megoldását, ami most történik a bolygóval, a környezettel és a városokkal, nem lehet az utódokra hagyni. „A szűklátókörűséget és azt a jól van az úgy mentalitást levetkőzve kell megterveznünk a városnak a következő 75 évét is, úgy, hogy az elkerülhetetlen és megúszhatatlan átalakulás nyomán nemcsak egy ökológiai értelemben fenntartható, hanem egy társadalmilag igazságosabb várost adjunk örökül az utánunk jövőknek.”

Karácsony szerint minden esély meglenne arra, hogy új lakóövezetek jöjjenek létre a városban úgy, hogy azok ne növeljék a zsúfoltságot. „Politikai akarat kell hozzá és az, hogy a közérdeket akarjuk szolgálni, ne a magánérdeket kiszolgálni. Ezt Budapest tudja, már csak a kormánynak kellene rájönnie. Ennek a kormánynak, vagy a következőnek. Hogy nem szabad elherdálni, mini Dubajjá tenni, magánbefektetők – sejtjük is, kik – profitjává silányítani Budapest aranytartalékait. Eddig is, ezután is, az újévben is minden erőnkkel küzdeni fogunk a jövőt felélő, a hazát, az otthonunkat kiárusító politikával szemben.”

Karácsony szerint „azok a beszélgetések, amelyekben talán nem értünk egyet, de biztosan nem kezeljük egymást ellenségként, segíthetnek abban, hogy sorsunk jobbra forduljon.”

Azon lesz, hogy ez megtörténjen.