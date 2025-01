Két ábra arról, hogyan lett egyre gazdagabb és gazdagabb Mészáros Lőrinc és Tiborcz István

„Abban, hogy eljutottam idáig, bizonyára szerepet játszik a jóisten, a szerencse, és Orbán Viktor személye, de én soha nem privatizáltam, nem nyúltam le semmit, mindent a munkámmal és az eszemmel szereztem meg”.

(Mészáros Lőrinc, 2014. április)

Bár Mészáros Lőrinc vagyona az idézet elhangzásakor még csak elenyésző töredéke volt annak, amivel ma már rendelkezik, az akkor még felcsúti polgármester vagyonosodásának üteme már akkor is feltűnő volt. Volt abban az évben 400 millió forintja takarékbetétben, készpénzben 20 millió forintja, osztalékként pedig 943 millió forintot tudott kivenni a Mészáros és Mészáros Kft.-ből.

Most, 10 évvel később már tízmilliárdos osztalékokról van szó, és több száz cégből álló cégbirodalomból, számos ingatlanból álló 990 milliárd forintos vagyonnal rendelkezik. Felcsúti polgármesterből mesés sikerszéria révén egy évtized alatt Magyarország leggazdagabb emberévé avanzsált. Sikerének kulcsát saját maga árulta el, de hogy az Orbán Viktorhoz rendkívül közel álló másik személy, Tiborcz István minek köszönheti látványos sikerét, azt ilyen önvallomás hiányában nem tudni. Nem tartom viszont kizártnak, hogy Mészáros Lőrinchez hasonló indokokat sorolna fel: a jóisten, a szerencse, az esze és a munkája, no meg Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök legidősebb lányának férje Mészárosnál néhány évvel később lépett a vagyonos magyarok sorába, először 2019-ben került a 100 leggazdagabb közé akkor még „csak” 35 milliárd forintos vagyonával. Mára a bűvös 100 milliárdot is sikerült elérnie, rengeteg ingatlant, hotelt és céget tudhat magáénak, és ahogy Mészáros Lőrinctől, úgy tőle sem áll távol a külpiaci terjeszkedés. Míg a leggazdagabb magyar Horvátországot kedvelte meg igazán, Orbán Viktor veje Spanyolországot, Lengyelországot és Szerbiát szúrta ki magának.

Annyira szerencsés és üzletileg is kivételes tehetséggel rendelkezik az Orbán Viktorhoz legközelebb álló két személy, hogy az évek alatt csak ők már 1100 milliárd forintos vagyont halmoztak fel.

link Forrás

Azonban nemcsak az összeg felfoghatatlan, hanem a gyarapodás mértéke is. Az pedig igazán szembeötlő, hogy az elmúlt évek nehéz gazdasági körülményei mit sem csorbítják sikerüket.

A magyar gazdaság teljesítménye ugyanis a koronavírus-járvány idején 2020-ban, illetve 2023-ban is visszaesett. Ebből viszont szinte semmit sem éreztek meg az Orbán-közeli tehetősek. Ahogy az az alábbi ábrán is jól látszik, még 2023-ban is mindketten egyaránt növelték vagyonukat, Tiborcz 55, Mészáros pedig 33 százalékkal.

Utóbbinak azonban 2020 kicsit kellemetlen év lehetett, hiszen ekkor 9 százalékkal kisebb volt a vagyona, mint egy évvel korábban. Aggódnia viszont nem kellett, még így is 270 milliárd forintnyi vagyonnal rendelkezett. Tiborcz István azonban még ekkor is 2 százalékos gyarapodást tudott felmutatni. Hogy pontosan mi állhat a 2020-as eltérő folyamatok mögött, nem tudni pontosan.