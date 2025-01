A Trump körüli tragikomédia egyetlen jó elemét sem biztos, hogy visszakapjuk

Melania Trump hatalmas űrt hagyott maga után 2021 elején, amikor Donald Trumpot Joe Biden váltotta az Egyesült Államok elnöki posztján, a first lady pedig Jill Biden lett. Sok szempontból Melania Trump volt minden idők legszórakoztatóbb first ladyje, akinek iszonyú divatbakikat, félelmetes karácsonyi dekorokat, illetve irtózatosan kínos helyzeteket köszönhettünk.

Donald Trump 2023 novemberi választási sikerét bár sokan ünnepelték, sok szempontból viszont nehéz lett volna olyat mondani, ami miatt örülni lehetett volna ennek a győzelemnek. Egészen addig a pontig, amíg be nem villant, hogy Trump visszatérésével visszatér Melania Trump, vele pedig a netlixes hangulatú, trashy légkör is.

Míg Jill Bidenről valószínűleg sokan azt sem tudják megmondani, milyen színű a haja, addig Melania Trumpnak nemcsak az arcára kiülő, tökéletesre fejlesztett undort látjuk azonnal magunk előtt már akkor is, ha csak meghalljuk a nevét, de olyan parádés helyzetek is eszünkbe juthatnak, mint például egy feliratos kabát viselése. Mármint amikor „Engem tényleg nem érdekel” feliratú kabátban indult el, hogy megnézze a családjaiktól elszakított gyerekek gyűjtőtáborát.

photo_camera Fotó: CHIP SOMODEVILLA/AFP

Vagy eszünkbe juthat az összes olyan szettje, ami csodás példája annak, amikor valaki hűen követi – ahogy a New York Times fogalmazott – a közhelyes nőiességhez elengedhetetlen dekoratív, drága, elitista és nem praktikus öltözködést. Mondjuk amikor a Harvey hurrikán után a katasztrófa sújtotta Texasba extra tűsarkú cipőben ment.

photo_camera Fotó: NICHOLAS KAMM/AFP

De azonnal bevillanhat minden olyan helyzet is, amit nyilvánosan kellett elviselnie férje jelenlétében, miközben látszólag a pokolban is szívesebben töltött volna időt. Példáué rögtön az elnöki beiktatáson, amikor először még mosolygott férjére, majd amikor az elfordult, Melania arca nemcsak szimplán komolyra váltott, de úgy dobta le az addigi mosolyt, hogy abban a világ összes nyomora és undora benne volt.

És ilyen volt minden egyes olyan alkalom is, amikor látványosan eltolta magától férje kezét. Például itt.

Vagy itt.

A fentiek után talán már nem kell magyarázni, hogy Melania Trump egyértelműen az egyik legmurisabb szereplője a Trump körüli tragikomédiának, ezért is volt feltűnő a hiánya a kampányidőszak alatt. Nem véletlen, hogy voltak, akik transzparenseken is feltették a kérdés, hogy Hol van Melania?

A választási győzelmet ünneplő estén persze már ő is ott volt – egészen meglepő módon egy visszafogott, szürke kiskosztümben – férje mögött, ezzel fel is csillant a remény, hogy visszakapjuk az egyik legszórakoztatóbb elemét a Trumphoz tartozó őrületnek.

photo_camera Fotó: JIM WATSON/AFP

Csakhogy a választási győzelem után, novemberben többen is azt mondták a CNN-nek, hogy Melania Trump valószínűleg nem tér vissza Washingtonba. A jól értesültek szerint az elkövetkező négy évben ideje nagy részét várhatóan inkább New Yorkban – ahol fia, Barron jár egyetemre – vagy a floridai, Palm Beach-i otthonukban tölti majd, miután az elmúlt négy évben Floridában alakította ki életét és baráti körét, így valószínűleg továbbra is sok időt fog ott tölteni.

Trump a Time kérdésére, hogy Melania is beköltözik-e vele a Fehér Házba, arról kezdett beszélni, hogy felesége a kampány vége felé már nagyon is aktívan vett részt a kampányban, elmondta, hogy imádja őt a nép, és közölte, hogy aktív lesz, ha szükségessé válik.

Az, hogy a first lady nem költözik be a Fehér Házba és nem tölti ott „teljes munkaidőben” a mindennapjait, erős változás lehet az eddig megszokottakhoz képest, de aki akár csak egyszer is látta Melania Trumpot, az nem lepődik meg ezen.

Melania Trump az elmúlt négy évben sikeresen visszavonult a közélettől – már amennyire ez lehetséges ezzel a vezetéknévvel –, és miközben más családtagok rendszeresen ott voltak Donald Trump körül a bíróságon vagy a kampánykörútján, ő inkább a közösségi oldalakon reklámozott ékszereket vagy karácsonyi díszeket. Illetve októberben megjelent memoárja, amivel sikerült egy kisebb szemöldökfelhúzást eredményeznie, miután abban nem pont férje és a republikánusok általános álláspontját képviseli az abortusz-kérdésben.

Tammy Vigil, a Bostoni Egyetem kommunikációs professzora, a Michelle Obamáról és Melania Trumpról szóló könyv szerzője szépen összefoglalta a Melanie Trump-jelenséget, miszerint ő „úgy csinálja a dolgokat, ahogyan ő akarja, nem pedig úgy, ahogyan kell, viszont teljesíti az alapelvárásokat”.

Kate Bennett, a CNN korábbi fehér házi tudósítója és a Free, Melania című könyv szerzője szerint Melania Trump világossá tette, hogy „ezúttal másképp lesz”, és négy év tapasztalattal a háta mögött készül a first lady-szerepre. Bennett úgy fogalmazott, hogy Melania „a keleti szárnyban annyira lehet aktív vagy inaktív, amennyire csak akar”.

Bennett azzal folytatta, hogy first ladynek lenni „szörnyű munka”, mert „okosnak kell lenned, de nem túl okosnak, törődnöd kell azzal, hogyan nézel ki, de nem túlságosan, és gondolkodnod kell a világot érintő kérdésekről, de kell hogy legyen egy ünnepi sütirecepted is”. Annak, aki ezen a ponton rákeresne Melania Trump sütireceptjeire, spórolok egy kis időt, itt van egy:

A Melania Trump körüli kommunikáció jelenleg leginkább ott tart, hogy ott lesz majd a „fontosabb eseményeken” – bár az egyelőre nem derült ki, mi számít fontosnak –, és több, a témában íródott cikkben is úgy fogalmaznak, hogy úgy tűnik, „a saját útját járja majd”. Mintegy előre megágyazva annak, hogy akárhogy is dönt, azt mindenki fogadja el, mi szóltunk előre.

Ősszel, még memoárja megjelenésekor egyébként a Fox Newsnak azt mondta: „Nem szorongok, mert ezúttal másképp lesz. Sokkal több tapasztalatom van, amiért korábban már voltam a Fehér Házban. Pontosan tudom, mire számíthatok.”

Egyelőre csak az tűnik biztosnak, hogy Melania ott lesz a januári beiktatáson. A kérdés a fentieken túl pedig már csak az, hogy tanult-e a nyolc évvel korábbi eseményekből, és vajon most milyen fejet vág majd, miután hátat fordít neki Donald Trump.