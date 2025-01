Egy kétgyerekes családapát ölt meg a tűzijáték szilveszterkor Létavértesen

Egy barátjánál vendégeskedett szilveszterkor Létavértesen a 34 éves Sz. Gergő, aki meghalt egy balesetben.

„Ahogy sok ember az országban, a baráti társaság tagjai tűzijátékoztak az új esztendő első napján. Ám az egyik töltet nem sült el. Érthetetlen, miképpen jött az ötlet, de Gergő egyszer csak odament hozzá, és fölé hajolt. Ekkor robbant a szerkezet, pont az arcába. A nyakát érte a legsúlyosabb sérülés, az artériáját is átvágta a detonáció. Brutális sérülései voltak, egyszerűen elvérzett szegény” – mondta a Blikknek egy szemtanú.

A lap szerint az áldozat egy közeli kistelepülésen élt a családjával. Az egyik gyerek már iskolás, a másik jövőre kezdi az első osztályt. A férfi egy autókereskedésben dolgozott szerelőként, a lap szerint a kollégái összetörtek a hírek hallatán.

„A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján egy 34 éves férfi egy olyan tűzijátékot használt, amelynek birtoklása és használata kizárólag pirotechnikai vizsgával rendelkező személyeknek engedélyezett” – közölte a rendőrség, ami a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretein belül vizsgálja.

photo_camera Petárda és tűzijáték Budapesten 2023. január 1-én. Fotó: Kurucz Árpád/Anadolu Agency via AFP

Egy rúdba kellett belehelyezni a töltetet, ami legalább két ököl nagyságú volt, akárcsak egy ágyúgolyó. A kanócot meggyújtották, ami füstölni kezdett, de nem robbant azonnal. A lap informátora szerint ekkor ment oda a férfi, aki belenézett a csőbe, és megtörtént a tragédia.

A házigazdáról ezt mondta egy rokona a lapnak: „Az édesapját már több mint tíz éve elveszítette egy vadászbalesetben, most pedig a barátja halt meg, ráadásul az otthonában. Érthető módon sokkolták a történtek. Ráadásul éppen karácsonykor költöztek be az új házba, így valójában ez egy lakásavató ünnepség is volt egyben.”