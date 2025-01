Életének 103 évében meghalt Keleti Ágnes, ötszörös olimpiai bajnok tornász, aki a világ legidősebb élő olimpiai bajnoka volt.

Ha nem tör ki a második világháború, akkor már az 1940-es, meg nem rendezett olimpián is aranyesélyes lett volna. Karrierjét a háború a zsidó származása miatt is kettétörte, 1945-ben folytatta a tornászást. Az 1948-as londoni olimpián a versenyszáma előtt két nappal súlyosan megsérült, innen sikerült felállnia. Az öt olimpiai aranyérméből egyet 1952-ben, négyet pedig 1956-ban, 35 évesen nyert. A melbourne-i olimpia után disszidált, Izraelben telepedett le, ahol elismert tornászedző, főiskolai tanár volt. A rendszerváltás után egyre több időt töltött Magyarországon, majd haza is költözött, szinte haláláig fantasztikus szellemi és fizikai állapotban volt.

Azt mondta magáról, hogy három élete volt, az első a viszonylagos jólétben, családi biztonságban töltött második világháború előtti évek, a második a vészkorszak utáni, család nélküli kommunista időszak, amikor a tornán kívül semmije sem volt, a harmadik pedig 1956-tól a haláláig terjedt.

Az első élet

1921-ben született a család második gyermekeként. Szegedről származó édesapja, Klein Ferenc egy sonka- és konzervgyár társtulajdonosa, exportőr volt, jólétben éltek a két világháború között. Az apa volt az, aki megszerettette lányával a sportolást, hegyet másztak, úsztak, eveztek, síeltek. Tornásztehetségére korán felfigyeltek, bár ő szívesebben táncolt volna. Egy 1940-es magyar-olasz tornászversenyre is beválogatták az akkor 19 éves lányt, de végül zsidó származása miatt kihagyták a csapatból. Egyetemre a zsidótörvények miatt nem mehetett, szűcsinasnak állt.

Hamis papírokkal cselédlányként vészelte át a háborút Szalkszentmártonban és Pesterzsébeten, édesanyja, testvére és az ő gyermeke egy Pozsonyi úti védett házban leltek menedékre. Édesapját Auschwitzban gyilkolták meg. Üllői úti lakásukat lebombázták, a család teljes egzisztenciája megsemmisült.

A második élet

Az 1948-as olimpián a verseny előtti napon megsérült, a lengőgyűrűről leugorva elszakadt az ínszalagja, így a lelátóról nézte iszonyúan mérgesen a társait. Úgy érezte, hogy ez méltó folytatása addigi balszerencsés életének.

Az 1952-es helsinki olimpia alatt szerelmi bánat gyötörte, nem lelte örömét a sportolásban, szívesebben doktorált volna le. A versenye előtt egy hosszú erdei sétára indult az otaniemi olimpiai faluból, megnyugodott, meg is nyerte a versenyt. A Népsport így írta le első aranyérmét:

„Kissé sápadt, amikor befut a középre. Csodálatosan tornázik. Nehezebbnél nehezebb elemek váltakoznak gyakorlatában. Az erő részek nagyszerűen olvadnak be a nőies ritmikus mozdulatokba. Hibátlan futólagos kézenállása, spárgája után nagyszerűen sikerül a mérlegbeállása is. Amikor befejezi gyakorlatát, az egész magyar csoport szinte egy emberként kiált fel.

– Megvan a második...

Mármint az aranyérem.

Felmutatják a táblákat. Két 10-est látunk, a többire nem tudunk figyelni, mert csaknem az egész közönség betódul a terembe, hogy gratuláljon a csodálatos gyakorlatokhoz. Csak azt látjuk már, hogy összpontszáma 9.85. Tehát ez is sikerült.”

photo_camera Keleti Ágnes magyar bajnokként 1947-ben Fotó: Arcanum / Képes Sportlap, 1947. február 4.

Ekkor már harminc éves elmúlt, az akkori viszonyok között is kifejezetten idős tornásznak számított, mégsem hagyta abba. Az motiválta, hogy az 1956-os melbourne-i olimpián találkozhasson Ausztráliában élő, 1946-ban kivándorolt testvérével, ahová saját pénzéből nem tudott volna eljutni.

Melbourne-ben négy aranyérmet nyert, megvédte olimpiai bajnoki címét talajon, de nyert gerendán, felemás korláton és a kéziszercsapat tagjaként is. Úgy gondolta, egy normális olimpián esélye sem lett volna ilyen sikerekre, csakhogy 1956-ban az oroszok kénytelenek voltak a forrongó világpolitikára figyelni, a pontozóbírókat nem volt erejük, úgymond, megszervezni.

A harmadik élet

Az olimpia után egy rövid ideig Ausztráliában maradt, Sydneyben dolgozott egy rádiókat összeszerelő üzemben betanított munkásként, de az országot nem neki találták ki, pedig a forradalom után az édesanyja is kiköltözött Budapestről. (A magyar állam Keleti Wallenberg utcai öröklakásáért cserébe engedte ki az országból.) Németországba akarta követni egy ismerősét, hogy összejöjjön a repülőjegyre való, éjszakai lokálban mutatott be gerenda- és szalaggyakorlatokat.

photo_camera Keleti Ágnes volt éveken át a világ legidősebb élő olimpiai bajnoka Fotó: Kőhalmi Péter/AFP

Németországi kitérővel Izraelben telepedett le, ahol megalapozta a versenyszerű tornasportot - gerendát ő vitt magával -, huszonkét évig volt az ország női tornászválogatottjának vezetőedzője. Két fia már negyven éves korán túl, az Izraelben kötött második házasságából született. Legközelebb 1983-ban tért haza Magyarországra a budapesti tornász-világbajnokságra. Sokáig kétlaki életet élt, 1989-ben visszakapta a magyar állampolgárságot, a 2010-es években végleg hazaköltözött.

A tornasport jövőjéről megvolt a maga véleménye. Nem tetszett neki, hogy sokszor tizenéves, a növekedésükben szándékosan visszafogott kislányok szerzik az olimpiai érmeket, a női tornáról úgy gondolta, hogy jelenlegi formájában egy halálra ítélt sportág.

2019 óta ő volt a legidősebb élő olimpiai bajnok, 2016 óta pedig a legidősebb élő magyar olimpiai bajnok. Nagyon büszke volt arra, hogy Magyarországnak öt olimpiai aranyérmet szerzett. Nála is többet csak a vívó Kovács Pál, a kajakos Kozák Danuta (6-6) és a szintén vívó Gerevich Aladár (7) nyert. És volt még egy lista, ahol előkelő helyen állt: „Én vagyok Mark Spitz után a második legeredményesebb zsidó sportoló a világon!” - szerette mondani magáról.

Források: