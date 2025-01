Elbontották a Halászbástyánál lévő kordont

Leszedték a Halászbástya alsó részénél lévő kordont, erősítette meg a 444-nek Böröcz László, az I. kerület fideszes polgármestere.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A kordon január 1-jén jelent meg a Halászbástyánál, tábla hirdette, hogy 1500 forintos jegy megfizetésével lehet csak kinézni a Dunára. Az I. kerületi közgyűlés december 12-én fogadta el a terület lezárásáról szóló indítványt, egyelőre egy hónap próbaidőre szólt volna ez a megoldás.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„A Szentháromság-tér környékének karbantartása és fejlesztése, illetve a köztisztasági állapotok javítása érdekében azt kértük az üzemeltető cégtől, hogy gondolja át, hogy lehet a bevételeket növelni, illetve a tömegturizmus problémáit kezelni” – mondta Böröcz, hozzátéve, hogy a budapestiek és a lakók visszajelzése alapján a kordon nem a jó megoldás, ők pedig olyat szeretnének, amivel az emberek döntő többsége egyetért.

Azt is mondta, hogy a fekete drapériás kordon nem szerepelt a tervek között, a Halászbástya dizájnjának megfelelő elemeket kellett volna kihelyezni, de a visszajelzések után inkább arra utasította az üzemeltető céget, hogy vegyék el a kordonokat. A felső rész fizetős maradt, de a fizetős távcsövek helyett ingyeneseket szereltek fel.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Olvasónk, aki tegnap elküldte a kordonos képeket, ma már csak azután ért fel, hogy elbontották az akadályokat. Régebben idegenvezetőként dolgozott, és az, hogy tegnap erre a hírre ébredt, végleg kiverte nála a biztosítékot. Azt mondta, örül neki, hogy a nyilvánosság meghátrálásra késztette az önkormányzatot, ebből is látszik szerinte, hogy nem elég a fotelből elégedetlenkedni. Elmondása szerint nem is reménykedett benne, hogy ilyen eredményeket tud elérni ilyen rövid idő alatt. Az idegenvezetők köreben jó ideje nagy az elégedetlenség, főleg azért, mert a kilátó érdemi része már így is fizetős volt.

Az esetről Karácsony Gergely azt posztolta, méltatlan és abszurd, hogy fizetőssé tették a kilátást, Fekete-Győr András, a Momentum egykori elnöke pedig harcias hangvételű Insta-posztban kérdezte fel emiatt az illetékes Böröcz Lászlót, és ígérte meg, hogy ezt a kordont is elbontják, ha kell, mint a Karmelitánál lévőt.