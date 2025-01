Karácsony Gergely szerint abszurd és méltatlan a lekordonozott Halászbástya

„Szörnyű látvány a lekordonozott és fizetőssé tett Halászbástya. Ebben az ügyben jog- és hatásköre az I. kerületi önkormányzatnak van, de véleménye sokunknak. Nekem is: ez egy abszurd és méltatlan eljárás” – posztolta csütörtök este Karácsony Gergely főpolgármester.

A kordon január 1-jén jelent meg a Halászbástya alsó részén, és tábla hirdeti, hogy 1500 forintos jegy megfizetésével lehet csak kinézni a Dunára. Az I. kerületi közgyűlés szerint egyelőre egy hónap próbaidőre szól ez a megoldás, megnézik, hogyan válik be a fizetős alsó szakasz.

photo_camera Fotó: Petra, olvasónk

A közgyűlés december 12-én fogadta el a terület lezárásáról szóló indítványt. A felső kilátóterasz korábban többször is fizetős volt, az árat most megemelték, és kiterjesztették a lenti szakaszra is, amit egy, a történelmi épület képét erősen rontó, fekete kordonnal kerítettek el.