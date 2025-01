Sima meccsen nyerte a darts-vb-döntőt Luke Littler, a háromszoros bajnok Michael van Gerwennek esélye sem volt

Az aktív dartsosok között senkinek sincs több PDC vb-címe, mint a 3-szoros bajnok Michael van Gerwennek, a 2025-ös torna legnagyobb esélyesének mégsem a hollandot tartották, hanem a 17 éves Luke Littlert. Az angol tinédzser az előző világbajnokságon robbant be az élmezőnybe, első nekifutásra máris döntőig jutott, ott azonban jobb volt nála csúcsformában játszó honfitársa, Luke Humphries. Hogy Littler akkori finálézása nem volt véletlen, azt a 2024-es szezonban számtalanszor bizonyította, 9 nyilas legeket dobált egyre-másra, nagy tornák egész sorát nyerte meg, decemberre a világranglista 4. helyéig kapaszkodott.

A formája szinte végig egyenletes volt, és ez a december közepén kezdődött vb-n sem volt máshogy. Gyakorlatilag minden meccsét simán nyerte, úgy, hogy csak egyszer maradt 100 alatt a körátlaga. A negyeddöntője volt a legszorosabb, akkor csak 4-3-ra tudott győzni Ryan Joyce ellen, ám a döntő szett ott is nagyon simán alakult.

Van Gerwen útja rögösebb volt, de ő is jól ment végig, ha nem is annyira, mint fénykorában, a tízes évek közepén és második felében, amikor az említett három végső diadalát összehozta. Az utolsó 2019-ben lett meg neki, azóta két vesztes döntője volt még, az idei lett a harmadik.

photo_camera Fotó: BEN STANSALL/AFP

Merthogy Littler tényleg nem sokat vacakolt, az első négy szettet megingások nélkül, végtelen magabiztossággal vitte el, hiába dobta tisztességesen a tömeget a holland, a kiszállózással komoly gondjai akadtak. Hiába javult fel aztán ebben is 0-4 után, arra már nem futotta tőle, hogy fel is zárkózzon. Így bár nyert három szettet a folytatásban – és 100 fölé tornászta a körátlagát ő is –, a vége 7-3 lett az angolnak, aki két meccsnyilat rontott ugyan, de a harmadikat már beverte. Littler hihetetlen koncentráltan dartsozott, 102,73-as körátlaga és 50 százalék fölötti kiszállózása mindent elmond játéka színvonaláról.

Ezzel a 18. születésnapját e hónapban ünneplő Luke Littler lett minden idők legfiatalabb világbajnoka, a korábbi rekorder az első sikere idején 24 éves Michael van Gerwen volt. Littler előtt egy ember volt képes arra, hogy már a második PDC vb-jét megnyerje, őt Phil Taylornak hívták, és első nekifutásra egyébként szintén második lett a maga idejében. Taylor összesen 14-szer győzött, 1995-ös nyitó diadala után 7 tornát húzott be sorozatban. Annál mára talán sűrűbb az élmezőny a dartsban, mint hogy ezt a produkciót könnyedén meg lehessen ismételni, de sose tudhatni. Ezen a vb-n legalábbis nagyon úgy tűnt, hogy Luke Littler mindenre képes.