A pilisi szélsőjobbos polgármester a gábor cigányok elzavarásával dicsekszik

László Attila, a Pest megyei Pilis város polgármestere közleményt adott ki arról, hogy „megkezdődött a romániai bevándorlók elszivárgása”. Azt írja, decemberben „idegenrendészeti akciót” tartottak, amelynek során egy ingatlanban „nyolc romániai idegent” vontak hatósági intézkedés alá és eljárást indítottak a ház tulajdonosával szemben is. Ez a lakás azóta teljesen kiürült. Más ehlyszínen is tartottak hasonló „akciót”, amely miatt László szerint az „idegen invázió” megállt. „A 2024. szeptemberben Pilisen tartózkodó minimum, 8-900 főnyi romániai-gáborok (sic) akkori létszáma ez év januárjára lényegesen csökkent” – írja a polgármester a közleményben, amelyhez ezt a képet csatolta magáról.

photo_camera László Attila, Pilis város polgármestere Fotó: László Attila

Hogy mi ez az egész, rossz hangulatú cigányozás egy magyar város polgármesterétől, azt ez a cikk segít megérteni. Rovó Attila riportjából kiderül, hogy Pilisen tényleg laktak az elmúlt években Erdélyből érkezett romák, akik valóban a gábor cigányoknak nevezett népcsoport tagjai. Az is kiderült a településen kérdezősködve, hogy nincs velük nagy baj, leszámítva, hogy sokszor zavaróan hangosan élik az életüket.

És László Attiláról is szó van a cikkben. Ő dél-békési születésű, a kétezres években az akkor még radikális Jobbik környezetében mozgott. A 2007-ben megalakult Magyar Gárdának az első, szimbolikus 56 emberes avatásába még nem fért be, de a második körben már ott volt. A XII. kerületi Turul „megvédéséért” tartott 2008-as demonstráción, amelyen zúgott a „mocskos zsidók”, a beszédekben Judapesteztek és Izraeleztek, ő is felszólalt, és„rajtunk élősködő horgasorrú, idegenkiszolgáló, magyarpusztító, országromboló hazaáruló bűnbandáról” beszélt. 2011-ben országos botrányt kavart, hogy az általa alapított, a Jobbik által is támogatott Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület Gyöngyöspatán, majd Hajdúhadházon masírozott. Nem csak a baloldali-liberális ellenzék emelt szót ellenük, de az Orbán-kormány is kiborult, és Balog Zoltán miniszter elkezdte bizonygatni, hogy senkinek nem fogják hagyni, hogy elvegye az állam erőszakmonopóliumát. A 2024-es önkormányzati választásokat egy civil szervezet nevében nyerte meg Pilisen, de korábban volt a Magyar Önvédelmi Mozgalom elnöke is. Vállaltan mi hazánkos, és a Mi Hazánk is „teljes vállszélességgel” mellette van.