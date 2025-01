A Fradi után New York City FC vezetőedzője lett Pascal Jansen

Az észak-amerikai labdarúgóligában (MLS) érdekelt New York City FC vezetőedzője lett a Ferencvárostól távozott Pascal Jansen. A holland szakember a novemberben menesztett Nick Cushing helyét vette át.

photo_camera Pascal Jansen, az FTC akkori vezetőedzője az NB I. 4. fordulójában, az Újpest ellen játszott meccsen a Groupama Arénában 2024. augusztus 17-én. Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

„Azok az értékek, amiket edzőként képviselek, összhangban vannak a klub értékeivel” – mondta Jansen, kiemelve, hogy szereti az agresszív játékstílust, amiben nyomás alá lehet helyezni az ellenfelet. Megtiszteltetés számára, hogy a New York-i család tagja lehet, és alig várja, hogy közösen sikereket érjenek el – mondta.

A New York City FC az előző szezonban 14 győzelemmel, 8 döntetlennel és 12 vereséggel keleten a 6. helyen végzett, és a főcsoport-elődöntőben a városi rivális New York Red Bulls csapatától kapott ki.

David Lee sportigazgató Jansen kinevezésekor elmondta, hogy olyan tapasztalt edzőt szerettek volna a tehetséges játékosokból álló keretükhöz, aki képes a következő szintre eljuttatni az együttest.

A magyar bajnoki címvédő FTC december 31-én jelentette be Jansen távozását, és a helyére most nevezte ki az ír Robbie Keane-t. Kubatov Gábor, az FTC elnöke (és a Fidesz alelnöke) szerint is nagyon rosszul mutat, hogy a Fradi félévente edzőt cserél, de arra büszke, hogy mennyi pénzt kaptak Pascal Jansenért. (via MTI)