Blinken szerint Oroszország fejlett űrtechnológiát küld Észak-Koreába

Oroszország közeledik ahhoz, hogy fejlett űrtechnológiát küldjön Észak-Koreának, és hamarosan Phenjant is elfogadhatja atomhatalomnak – mondta hétfői dél-koreai látogatásán Antony Blinken amerikai külügyminiszter. A Politico megjegyzi: Blinken akkor beszélt erről, amikor Észak-Korea fokozza katonai szövetségét Oroszországgal, katonái az oroszokkal együtt harcolnak Ukrajnában, és hétfőn ballisztikus rakétát lőtt ki a Keleti-tengerre.

„Észak-Korea már most is kap orosz katonai felszerelést és kiképzést. Most okunk van azt hinni, hogy Moszkva fejlett űr- és műholdas technológiát kíván megosztani Phenjannal”, mondta Blinken.

photo_camera Putyin és Kim Dzsongun júniusban Phenjanban

Fotó: VLADIMIR SMIRNOV/AFP

Az észak-koreai űrhajók indítási szolgáltatásainak felajánlása a műholdak építésének segítésével együtt korábban úgy jelent meg, mint egy nagy része annak az alkunak, amiben Moszkva tüzérségi lőszert kap Kim Dzsongunéktól az Ukrajna elleni harcokra.

Tavaly májusban az észak-koreai állami propagandaorgánum arról számolt be, hogy Phenjan második kémműholdjának indítása nem sokkal a felszállás után meghiúsult. Az ország északi részén található helyről tervezett indítást valószínűleg a hajtóművel kapcsolatos probléma gátolta meg.