Egy amerikai újságíró szerint Trump arra panaszkodik, hogy Elon Musk túl sokat legyeskedik körülötte

Maggie Haberman, a New York Times újságírója egy podcastban beszélt arról, hogy a következő amerikai elnök arra panaszkodik olykor embereknek, hogy Elon Musk „sokat van körülötte”.

Haberman arról is beszámolt, hogy újságírói kollégáival együtt kiderítették, Musk jó ideje egy Trump Mar-a-lagó-i birtoka melletti házban él Floridában. „Szóval tényleg Trump arcában van” - vonta le a következtetést az újságíró.

Haberman szerint egyelőre nem tudni, milyen hatással lehet Musk és Trump kapcsolatára, ha Trump két hét múlva beköltözik a Fehér Házba, de szerinte Musk majd megpróbál továbbra is a közelében maradni. (via The Hill)