Erős földrengés volt Tibetben, több tucatnyian meghaltak

6,8-as magnitúdójú földrengés rázta meg Tibet egyik legszentebb városát, Sigacét. A kínai állami média szerint a helyi idő szerint kedd reggel bekövetkezett földrengésben 32 ember vesztette életét. Az Amerikai Geológiai Szolgálat (USGS) is észlelte a rengést, az ő adataik szerint az epicentrum Tibet régiójában volt, körülbelül tíz kilométer mélységben. Az USGS a rengést erősebbnek, 7,1-es magnitúdójúnak mérte, míg Kína 6,8-as értéket jelentett.

photo_camera Mentőcsapatok Sigacéban január 7-én. Fotó: JIGME DORJE/Xinhua via AFP

A CCTV állami televízió szerint Sigace környékén, Dingri megyében több erős rengést is tapasztaltak, és sok épület összeomlott. Délig több mint negyven utórengést regisztráltak, ezek közül 16 meghaladta a 3,0-as magnitúdót. A kínai hatóságok a legmagasabb, négyes szintre emelték a vészhelyzeti készültséget, több tízezer sátrat, kabátot, takarót és ágyat küldtek a térségbe. A hatóságok szerint enyhébb utórengések még igen, nagy intenzitású földrengés már nem várható a napokban. Dingri megyében körülbelül 60 ezren laknak. Az epicentrum környékének átlagos tengerszint feletti magassága 4200 méter. A hőmérséklet jelenleg mínusz 8 Celsius-fok körüli, és estére mínusz 18 fokra süllyedhet – közölte a Kínai Meteorológiai Hivatal. A közösségi médiában terjedő felvételeken láthatóak az összeomlott épületek.

A rengéseket négyszáz kilométerrel távolabb, Nepál fővárosában, Katmanduban is érezni lehetett. Az emberek ott is kirohantak az utcára. Indiában, Bihar állam északi részén is éreztek rengéseket. Áldozatokról a Tibeti Autonóm Régión kívülről nem számoltak be.

(Guardian, BBC)