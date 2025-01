Trump foga Grönlandra fáj, de mit szól ehhez Dánia?

Donald Trump sajtótájékoztatót tartott a minap, amelyen azt kérdezték tőle, biztosítani tudja-e, hogy nem alkalmaz katonai vagy gazdasági nyomásgyakorlást Panamával és Grönlanddal szemben, amire a nemrég megválasztott régi/új elnök úgy válaszolt: „egyik esetben sem tudja ezt garantálni”. Majd hozzátette azt is:

„De azt kijelenthetem, hogy a gazdasági biztonság szempontjából szükségünk van rájuk.”

Panamával, illetve a Panama-csatorna visszavételével kapcsolatban Trump már tavaly decemberben világossá tette álláspontját, amikor saját, Truth Social nevű közösségi platformján arról értekezett, hogy szerinte túl magasak a használati díjak, mivel az Egyesült Államok „rendkívüli nagylelkűséggel” viseltetett Panama iránt, és a csatorna nem mások hasznára lett átadva, hanem „csak a köztünk és Panama közötti együttműködés jeleként”.

„Ha e nagylelkű gesztus erkölcsi és jogi alapelveit nem tartják tiszteletben, követelni fogjuk, hogy a Panama-csatornát teljes egészében és minden ha és de nélkül adják vissza nekünk” - tette hozzá.

És valójában Grönland sem most akadt be a republikánus politikusnak, már az előző ciklusában is szerette volna megvenni a dánoktól.

De minek kell neki, és mennyi esélye van annak, hogy felvásárolják? És mit szólnak ehhez a dánok?