Siklóbombákkal támadták az oroszok Zaporizzsját, legalább 13 ember meghalt

Az orosz hadsereg két siklóbombát dobott Zaporizzsja városára szerdán. A lakott területet ért támadásban legalább 13-an meghaltak, 113-an pedig megsérültek.

A bombák a lakóépületek mellett egy ipari létesítményt is eltaláltak, valamint az infrastruktúrában is keletkeztek károk. A robbanás után keletkező törmelék egy villamost és egy utasokkal teli buszt is eltalált.

photo_camera Fotó: ZAPORIZHZHIA REGIONAL MILITARY A/Anadolu via AFP

Ivan Fedorov, a zaporizzsjai megye kormányzója azt nyilatkozta, hogy a sérültek közül 60 embert kórházban kezelnek, 10-en súlyos állapotban vannak. Fedorov csütörtökre hivatalos gyászt rendelt el. (via Reuters)