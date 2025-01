A Birkenstock perli a papucsait másoló cégeket

Bíróságra mennek a parafatalpú szandálok, legalábbis a Birkenstock szeretné, hogy papucsai örökre védelmet élvezzenek, mint egyedi, iparművészeti alkotások, így három keresetet is benyújtottak az állítólag őket másoló versenytársak ellen. A Guardian csak ez egyik ilyen versenytársat nevezi meg, így azt már tudni lehet, hogy a Tschibo is a perelt végek között van, miután ők is árulnak olyan szandálokat és papucsokat, amik hasonlítanak a Birkenstock papucsaira. Márpedig ezzel a Birkenstock szerint megsértették a szerzői jogokat.

A Birkenstock ügyvédei azzal érvelnek, hogy a szerzői jog a szandál gyártóinak kizárólagos felhasználási jogot biztosít, pont, mint bármely művész vagy alkotó számára. A Guardian példának hozza fel, hogy szintén e törvény védele alatt áll a Porsche 356, és hasonló védelmet kaptak Le Corbusier bútorai is.

„A szerzői jog értelmében a mindennapi tárgyak kiemelkedő formatervezése is szerzői jogi védelemben részesülhet” – mondta Konstantin Wegner, a Birkenstock ügyvédje.

Az ügy már Németország legfelsőbb bíróságán van, miután a kölni regionális felsőbíróság nem tudta megállapítani a „művészi teljesítményt” a papucsok kapcsán, és két korábbi ítélet ellentétes következtetésekre jutott azzal kapcsolatban, hogy az „iparművészeti alkotás”, mint kifejezés, használható-e egy papucsra/szandálra.

