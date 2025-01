Bruti Tisza Szigetet alapított Debrecenben

Elköszönt a Kétfarkú Kutya Párttól Tóth Imre „Bruti” humorista, miután ősszel létrehozott egy Tisza Szigetet Debrecenben, amelynek legfontosabb célja az akkugyárak elleni fellépés.

Bruti a Kutya Pártnak nem volt tagja, sőt passzivistája sem (mert „nem erőssége az adminisztráció, és nem jutott el odáig”), de rajta volt a párt EP-listáján és a közmédia listavezetői vitájában is ő szerepelt.

photo_camera Tóth Imre Bruti Fotó: Kristóf Balázs/444

A 444-nek azt mondta, szimpatikus volt, amit a Kutya Párt csinált, egybevágott a humor és a politika is, amiben ő is benne van, csak a városban marginális volt a tevékenységük, 2-3 taggal. Nagyon sokat kellett volna beletennie abba, hogy így felépítsen valamit, az EP-választás után pedig úgy látta, a Tiszával szemben ott nem is lenne értelme.

Leült Magyar Péterrel, átbeszélték a debreceni helyzetet, az akkumulátorgyárak problémáját, majd úgy döntött, inkább a Tiszával fog dolgozni, „mint támogató.” Ekkor merült fel a sziget ötlete, amiről beszélt az akkugyárak ellen tüntető Mikepércsi Anyákkal is, akik közül többen csatlakoztak a Tiszta Tisza Sziget – Debrecen nevű csoporthoz.

Bruti egyébként az októberi, közmédia elleni Tisza párti tüntetésen már felszólalt, de ott nem derült ki, hogy ilyen szinten van köze a párthoz.

A sziget tagok több videót is készítettek már az akkugyárak veszélyeiről, február 1-ére pedig tüntetést szerveznek, más szervezetekkel együtt. Bruti úgy érzi, egy szigettel a háta mögött hatékonyabban tud fellépni, mint civilként. „Sokkal jobban mozdulnak az emberek, van bennük egy reménykedés, hogy a rendszeren tényleg lehet változtatni.”