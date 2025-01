Porig égett Mel Gibson malibui háza a los angelesi tüzekben, amíg Joe Rogannal podcastolt

Mel Gibson malibui háza is leégett a Los Angelesnél kedd óta tomboló tüzekben. Mel Gibson elmondása szerint semmi nem maradt az otthonából.

Gibson éppen Joe Rogannél, a legnépszerűbb amerikai podcaster texasi stúdiójában volt adásban csütörtökön, és arról beszélt, hogy meglepné, ha a dél-kaliforniai otthona még mindig állna: az önkéntes tűzoltóként segítő fia nem sokkal korábban küldött neki egy videót a környékről, ami akkor már lángokban állt.

Az Összeesküvés-elmélet sztárja az interjúban Joe Rogannal együtt Gavin Newsomot, Kalifornia demokrata párti kormányzóját bírálta, mert szerinte nem sokat tett, hogy megelőzze a pusztító tüzeket. Newsom republikánus támadások középpontjában áll, a kaliforniai kormányzót Donald Trump is lemondásra szólította fel.

Az adás után Gibson megerősítette, hogy valóban megsemmisült a tüzekben a malibui háza. Azt mondta, legalább megszabadult a holmijai jelentette tehertől, ugyanis minden hamuvá vált. Gibson szerint a szomszéd házak, többek között Ed Harris otthona is elpusztult.

photo_camera A hajdani La Costa beach, Malibu Fotó: -/AFP

Los Angelesnél 35 ezer hektár és közel 10 ezer lakóház pusztult el idáig a kedd óta terjedő tüzekben. Öt nagyobb tűzfészek keletkezett, a szárazság és a nagy szelek több helyen kritikussá tették a helyzetet.

A szerda koraeste keletkezett Sunset Fire közvetlenül érintette Hollywood Hills-t is. A Malibu és Santa Monica közötti gazdag negyed, a Pacific Palisades különösen nagy károkat szenvedett el, a Sunset Boulevardtól északra szinte minden elpusztult. Bár azok a képek, amik a híres Hollywood feliratot is a lángok martalékának mutatják, AI-jal készült hamisítványok, sok celeb otthona valóban leégett. Mel Gibson és Ed Harrisen túl oda lett Jeff Bridges, Billy Crystal, Anthony Hopkins és Paris Hilton otthona is.

Bár a tüzeket gyorsan terjesztő száraz Santa Ana szélviharok időlegesen gyengültek, péntekre a Los Angelestől északra fekvő hegyekben a legerősebb széllökések ismét 130 km/h körüliek voltak, és az előrejelzések szerint még a jövő héten is hasonlókra kell számítani.