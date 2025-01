Örömtüzek és lángoló karácsonyfák: sivatagi posztdzsihád Szíriában

Ébredés 50 év Aszad-diktatúra után: egy szétszabdalt Szíriában kellene megszilárdítania hatalmát az új vezetésnek, különben új káosz jöhet.

Az al-Kaidából kinőtt HTS-féle új hatalom mérsékeltnek próbálja mutatni magát, miközben az ukrán frontot is megjárt közép-ázsiai zsoldosokat vetnek be.

A Nyugat egyelőre nem veszi le Szíria új urait a terroristalistáról, de építi velük a diplomáciai kapcsolatokat.

A németek azért máris hazaküldenének több százezer menekültet.

Közben iráni támogatással aktivizálódik az előző rezsim hálózata, a kisebbségek félelmeire apellálnak és fegyveres ellenállást hirdetnek.

A HTS török nyomásra a kurdok ellen fordult, akik Trump alatt külső védelmező nélkül maradhatnak.

A nagy nyertes Erdogan, de ha a pártfogoltjai nem tudják konszolidálni a helyzetet, újabb dzsihadista hullám boríthatja a dominót a Közel-keleten.

Az utolsó pillanatig hitegette legszűkebb környezetét is az egy hónappal ezelőtt Moszkvába menekült szíriai diktátor, hogy érdemes kitartani. A hadseregnek fel kell vennie a harcot, az orosz katonai segítség már úton van - biztosította még december 7-én is Bassár el-Aszad a saját vezérkarát; ő most mindenesetre hazamegy, otthonról folytatja a munkát. Valójában már a reptérre indult, ahonnan a latakiai orosz támaszpont érintésével, a családjával együtt, kikapcsolt transzponderrel menekült Moszkvába.

Azóta a pikszisből kiesett emigráns diktátorok kenyerét eszi: Putyin ugyan menedéket biztosított régi szövetségesének, de már a Kreml is arról beszél, hogy a bukását magának köszönheti. Közben azt igyekeznek elhitetni, hogy a látszat ellenére Oroszország nem is vesztett olyan sokat (hogy valójában mennyit, arról itt írtunk) a fél évszázados Aszad-uralom végével - nekik csak az volt fontos, hogy ne jussanak hatalomra az iszlamista szélsőségesek.

photo_camera Aszad és Putyin 2015-ben. Fotó: MTI/EPA/Pool/Ria Novosztyi/Kreml/Alekszej Druzsinyin. Fotó: Alekszej Druzsinyin

Hogy ez a feltétel mennyire teljesül, nem mindenkinek evidens, hiszen az új szíriai hatalom birtokosa az Al Kaida-utód HTS (Hajat Tahrír as-Sám), és mint azt mindjárt részletezzük, sokan tartanak az ország újbóli káoszba süllyedésétől, ami a legjobb táptalaj lenne az Iszlám Államhoz hasonló képződmények megerősödésének is.

Tovariscsi, konyec