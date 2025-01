Steve Bannon személyes ügyévé tette, hogy Elon Muskot távol tartsa a Fehér Háztól

„A beiktatás napjára Elon Muskot el fogom küldeni innen” – mondta Bannon a héten a Corriere della Sera olasz napilapnak. „Nem lesz kék belépője a Fehér Házba, nem lesz teljes körű bejárása a Fehér Házba, olyan lesz, mint bármelyik másik ember” – mondta Donald Trump egykori tanácsadója, aki ősszel töltötte le a pár hónapos börtönbüntetését.

photo_camera Steve Bannon az FBI washingtoni irodájánál 2021. november 15-én. Fotó: Brendan Smialowski/AFP

Bannon azt mondta Elon Muskról, hogy:

„Ő egy igazán gonosz ember, egy nagyon rossz ember. Személyes ügyemmé tettem, hogy elintézzem ezt a fickót. Korábban, mert pénzt tett bele, hajlandó voltam eltűrni, többé nem vagyok hajlandó eltűrni.”

Elon Musk és Steve Bannon közelmúltbeli összecsapásának középpontjában a bevándorlás kérdése áll, konkrétan a „speciális szakmákban” dolgozó, képzett bevándorlóknak szóló H-1B-vízumok, amiket Musk elmondása szerint támogat. De Bannon számára a kérdés jelképezi a problémát Musk gondolkodásával.

„Ez a dolog a H-1B vízumokkal, az egész bevándorlási rendszerről szól, amit a technológiai nagyurak kijátszanak, a saját előnyükre használnak, az emberek dühösek” – mondta Bannon, megjegyezve, hogy „a Szilícium-völgyben dolgozó mérnökök 76 százaléka nem amerikai”. „Feketéknek vagy spanyolajkúaknak nincs ilyen munkájuk, vagy hozzáférésük ezekhez a munkahelyekhez” – mondta Bannon.

„Peter Thiel, David Sachs, Elon Musk mind fehér dél-afrikaiak. [Musknak] vissza kellene mennie Dél-Afrikába. Miért van az, hogy a dél-afrikaiak, a világ legrasszistább emberei, a fehér dél-afrikaiak, egyáltalán nyilatkoznak arról, hogy mi folyik az Egyesült Államokban?” – mondta a Breitbart News volt vezetője.

photo_camera Orbán Viktor kormányfő és Steve Bannon amerikai médiaszemélyiség, politikai stratéga, Donald Trump korábbi elnök tanácsadója megbeszélést folytat a washingtoni magyar nagykövetségen 2024. március 7-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

„Tíz éve vívjuk ezt a harcot. Leleplezzük az amerikai rendszer teljes korrupcióját, azt, hogy a pénz irányít mindent, és remélhetőleg arra ösztönözzük majd önöket Olaszországban, hogy felébredjenek” – mondta Bannon a Corriere della Sera újságírójának, Viviana Mazzának.

Bannon szerint Elon „épp most szenvedett hatalmas vereséget itt Amerikában” a H-1B-vízumok ügyében. „Mindent elkövetett, hogy rasszistának és retardáltnak gúnyolja a mozgalmunkat, és vesztett. (…) Nem fog harcolni. Olyan éretlen, mint egy kisfiú” – mondta Bannon.

Bannon szerint Musk „óriási hitelvesztést szenvedett el itt az Egyesült Államokban, és őszintén szólva a Trumpot körülvevő emberek belefáradtak ebbe”. Szerinte Musk önző, és az „egyetlen célja, hogy dollárbilliomos legyen”. „Bármit megtesz, hogy bármelyik cégét megvédje, vagy jobb üzletet kössön, vagy hogy több pénzt keressen. A vagyonhalmozás, majd a vagyonon keresztül a hatalom: ez az, amire összpontosít” – mondta Muskról Bannon.

Bannon szerint Musk gazdasági támogatása Trump elnöknek pozitív dolog volt, és hozzátette, hogy ugyanezt kellene tennie bármelyik különböző európai populista mozgalomnak is. „Ami nem pozitív, az az, amikor hirtelen kipróbálja a félkész elképzeléseit, amik valójában a techno-feudalizmus globális szintű megvalósításáról szólnak. Ezt nem támogatom, és harcolni fogunk ellene” – mondta.

photo_camera Elon Musk és Donald Trump egy SpaceX-tesztkilövésen 2024.november 19-én. Fotó: BRANDON BELL/Getty Images via AFP

2024 végén milliós táborral rendelkező szélsőjobbos felhasználók vesztették el kiemelt státuszukat az X-en, miután karácsonykor online vitába keveredtek Muskkal a magasan képzett bevándorlók beengedése miatt.

Elon Musk az utóbbi hetekben megszállottja lett egy Nagy-Britanniát feszítő óriási botránynak, de a német politikában is nyomul, és más európai országokat is betalált bevándorlásellenes posztokkal. Európai politikusok sorra kérik ki maguknak a szélsőjobbos hangulatú hiperaktivizmust. (via Breitbart)