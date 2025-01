A legtöbbet késő tavalyi vonat kilenc és fél óra alatt ért Budapestről Ausztriába

Tavaly is a Budapest-Záhony vasútvonalon volt a legtöbb probléma a vonatok közlekedésével a Hvg éves toplistája szerint. A múlt évben 251 hibapontot kapott, ami 9 hibaponttal kevesebb, mint egy évvel korábban. A második legrosszabb vonal nagy meglepetésre az a győri lett, amelyet most újítottak fel. „2023-ban, amíg tartott a felújítás, a forgalomban maradt szakaszon volt sok gond, most pedig, hogy kész lett a munka, nemhogy nem sikerült javítani, még több is lett a baj” – írták erről a szakaszról, ami az előző évi 180 után 230 hibaponttal zárt.

A Hvg a MÁV tavalyi teljesítményére – a Mávinformon megjelent tájékoztatások alapján – 2924,5 hibapontot adott, ami 120-szal több volt az egy évvel korábbinál. A romlás üteme lassult, korábban évente ötszázas növekedés is volt. Az előző évi 10-es toplistához képest két változás történt: kiesett belőle a Nagyatád–Somogyszob vonal, köszönhetően annak, hogy Lázár János azt bezáratta, emellett „szintén nincs az első tízben a Budapest–Lajosmizse vonal, pedig az utolsó még nem villamosított elővárosi vonalon pontosan ugyanannyi hibapont gyűlt össze, mint egy éve, de ez csak a 12. helyre volt elég”. A helyeikre a Budapest–Esztergom és a Szeged–Békéscsaba vonal került be.

A lap összeállításából az is kiderül, hogy a legtöbbet késő vonat egy március végén Budapestről Zürichbe tartó EuroNight volt, ami 20:40-kor indult a Keletiből, és a reggel még Magyarországon érte. Még a pályaudvaron letört az áramszedője, amivel összeszedett több mint kétórás késést – plusz egy félórára megbénította a térség vasúti forgalmát –, és így végül túl későn érkezett meg Győrbe, mert egy éjszakai pályakarbantartás miatt az osztrák vasút csak hajnalban engedte be az országba. „Az utasok kiélvezhették a győri éjszakát, onnan hajnal 3-kor engedték tovább a vonatot Hegyeshalomig, ahol reggel 6-kor, az ausztriai munkák vége után már mehetett is tovább”, írja a lap.