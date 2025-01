A Los Angeles-i tűzvész miatt csúszik Meghan Markle új sorozata

Elhalasztotta új, 8 részes Netflix-sorozatának premierjét Meghan Markle, a With love, Meghan (Szeretettel, Meghan) január 15-e helyett csak március 4-én jelenik majd meg a streamingszolgáltató felületein.

A döntéssel kapcsolatban Markle a következőket nyilatkozta:

A Netflix a sorozatot azzal reklámozza, hogy abban Meghan Markle „személyes tippeket és trükköket oszt meg, a játékosságot a tökéletességgel szemben, és rávilágít arra, hogy milyen könnyen lehet szépséget teremteni, még a váratlan helyzetekben is.”

Meghan Markle és férje, Harry herceg az utóbbi napokban megnyitotta otthonát a tűzvész miatt evakuált barátaik és azok családtagjai számára, emellett részt vettek önkéntes ételosztásban is Pasadenában. Mindeközben azonban kritika is érte őket: Justine Bateman, a Családi kötelékek színésznője egyenesen katasztrófaturistának titulálta a párt, akik szerinte csak nézelődni mentek a tűzvész által elpusztított helyszínre.

Meghan Markle and Harry are no better than ambulance chasers. What a repulsive "photo op" they achieved. They are "touring the damage"? Are they politicians now? They don't live here; they are tourists.

Disaster Tourists. #PalisadesFire https://t.co/Kv6v6jSX4y