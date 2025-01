Kitiltották a török vendégmunkásokat egy kaposvári szórakozóhelyről

„A mai naptól nem áll módunkban török vendégeket beengedni a diszkóba! Mivel sorozatosan molesztálják a vendégeket, és rendszeresen ki kell tenni többeket is, így amellett döntöttünk, hogy megelőzzük a további problémákat” – írta ki a Facebook-oldalára vasárnap a kaposvári Park 74 diszkó. A szórakozóhely török nyelven is olvasható posztja szerint – amit a Sonline megyei hírportál szemlézett – „több hasonló visszajelzés is érkezett már hozzánk a városból, és saját magunk is tapasztaljuk sajnos, hogy viselkedni nem tudnak”. Azt is írják, hogy „aki még ebben a városban szórakozni szeretne”, annak a biztonságos szórakozást akarnak nyújtani.

Kaposváron az egyik legnagyobb gyár lesz egy török beruházásban épülő üveggyár. A Şişecam üzemét eredetileg tavaly ősszel adták volna át, végül várhatóan idén tavasszal kezdi meg a működését. A megyei hírportál őszi cikke szerint ez a város valaha volt legnagyobb ipari beruházása.