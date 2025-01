A nyírcsászári fideszesek úgy próbálták rávenni az egyik, óvónőként dolgozó képviselőt az átállásra, hogy óvodai elbocsátásával zsarolták meg

Hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség, miután Nyírcsászári egyik önkormányzati képviselőjét megpróbálták rávenni, hogy mondjon le mandátumáról, vagy álljon a fideszes polgármester oldalára - írta meg a Magyar Narancs.

A konfliktus a tavaly júniusi önkormányzati választás után alakult ki. Bár a polgármester a fideszes Szkibáné Teliska Éva lett, a képviselőtestületen belül kisebbségbe kerültek a kormánypárti politikusok négy másik képviselővel szemben.

A feljelentés szerint az egyik fideszes képviselő, Kozma János december 5-én elment a helyi óvodába, ahol az egyik nem fideszes képviselő, Demeter Zsuzsa dolgozik nyugdíjas óvónőként. Kozma arról beszélt Demeternek, hogy vagy melléjük áll, vagy elküldik a munkahelyéről.

Az eset után képviselőtársai azt ajánlották Demeternek, hogy menjen be a polgármesterhez, és kérje ki magának az eljárást, miközben a beszélgetést rögzíti. Demeter ezt meg is tette, a hangfelvétel szerint Szkibáné is arra próbálta rávenni a képviselőt, hogy álljon melléjük, különben elbocsátják.

A feljelentés szerint ezután a vezető óvónő arra próbálta rávenni Demetert, hogy mondjon le mandátumáról, vagy álljon a polgármester mellé. Amikor Demeter számonkérte a politizálást a vezető óvónőn, az intézményvezető nem tagadta, hogy kinek az érdekében jár el. A találkozón Szkibáné is megjelent, aki megerősítette Demeterrel szembeni elvárásait. A történtekről hangfelvétel is készült.

Idén aztán újabb fordulatot vett az ügy, miután az intézményvezető Demeter elé tette a munkaviszonyt megszüntető határozatot. Azt mondta neki, hogy vagy lemond a képviselőségről, vagy január 8-ával megszűnik a jogviszonya. Demetert azonban még nem bocsátották el munkahelyéről.

Az ügyben a Nyírbátori Rendőrkapitányság nyomoz, több embert már meg is hallgattak.