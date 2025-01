Sebestyén Balázs egy átlag dezinfóhívő nyugdíjas tempójában sorolta fel az összes konteót a Los Angeles-i tűzvészről

„Most gyújtogatás volt vagy nem volt?” – ezzel a kérdéssel indult január 13-án hétfőn reggel a Rádió 1 műsora Sebestyén Balázzsal, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferenccel, akik a Los Angeles-i tűzvészről beszélgettek. Pontosabban inkább annyi történt, hogy Sebestyén Balázs felmondta az összes létező, neten fellelhető összeesküvés-elméletet a tűzzel kapcsolatban, miközben Rákóczi és Ráskó néha beszúrhatott egy-egy mondatot.

„...miért van az, hogy ekkora tűzvésznél a fák épen maradnak, csak a házak égnek le? Milyen fura tűz ez?” (...) „...szerintem gyújtogatás volt, nagyon sok mindenki nyilatkozik már a Fox Newstól elkezdve, TikTokon, X-en, mindenhol, szatellitfelvételek is vannak, konteók is nyilván, bőven, tehát elméletek, hogy mi történhetett, de én a Mel Gibsont elég sokat néztem kint, a pacák elég bevállalós azért, gyerekek, azt kell, hogy mondjam, tehát ő a Fox Newsban úgy mondta el, hogy szerinte mi történt, és miért történt, és hogy történt, hogy az csak annak a rendje, és nagyon érdekes, mert hogy ha közben megnézed, a fák meg nem égtek le sehol. Hogy miért nem volt a víztározóban víz, hogy miért mondták fel a biztosításokat három hónappal a tűz előtt, hogy mit akarnak Los Angeles helyére építeni, mi van a tervben, erről mind beszél a Mel Gibson, egészen érdekes módon, meg a Joe Rogannek a podcastjében, és elég hosszú ideig” – ezzel vezette fel Sebestyén Balázs, hogy az ezután következő fél órában milyen konteókat fog tovább habosítani, és sok esetben tényként tálalni, illetve sokat sejtetően olyan kérdéseket feltenni, hogy „Milyen érdekes, nem? Sok az érdekes egybeesés, nem? Hogy van ez?”

„Például vannak olyan szatellitfelvételek, amik azt mutatják, hogy a tüzek, amik elindultak, azok három, stratégiailag fontos, szinte emberi kéz által odaférhetetlen, egészen pontosan jól megtervezett, olyan háromszögből indultak, teljesen egyszerre, ami egy spontán erdőtűznél nem így alakul ki. És mutatnak ugye szatellitfelvételeket, és azt nézik, hogy három ponton gyújtottak, úgy, hogy egyszerre indult el a tűz, ami onnantól kezdve megfékezhetetlen. Aztán persze vannak összeesküvés-elméletek, hogy ez miért történt. Nem volt például a víztározókban víz, csökkent a víznyomás, fölmondták több tízezer embernek a szerződését a tűzvész előtt. Nagyon sok minden elmélet és konteo van, de egészen érdekes. És most már vannak olyan felvételek, ahol konkrétan belenagyítanak a kamerába, hogy most az a tűzvész, vagy egy másik csomópont elindítása, azt nem tudom, de azt így láttam most, pont posztolta valaki az X-en, hogy a kezdő tűz innen indult, és ott baktat a csávó kis túlzással egy olajos kannával” – ezt így, szó szerint sikerült elmondania Sebestyén Balázsnak több százezer hallgatónak.

Igaz, Ráskó Eszter itt óvatosan közbekérdezett, hogy „de ez tény?” – bár nem derült ki, hogy Sebestyén Balázs mondandójának mely részére vonatkozott a kérdése, de Sebestyén lelkesen folytatta a következővel, továbbra is szó szerint: „Nekem él kinn ismerős, és azt mondta, hogy már olyan horror a biztosítás, hogy sokan nem tudták fizetni, tehát 3-4-5 év alatt te kifizeted az ingatlan árát biztosításra, de hogy körülbelül 3-4 hónappal ilyen tömeges felmondások. Azért ez is fura. Hogy pont ez előtt a tűzvész előtt. És akkor ugye itt beszélnek ilyen Smart Cityről, hogy LA környékére az olimpiára 2028-ra Los Angelesben és környékén egy ilyen okosvárost akarnak felépíteni, és hogy maga az újjáépítés az már az ő (?) koncepciójuk, és terveik szerint készül majd, nyilván dollármilliárdokból, amiből megint nagyon sok a profit. Na most hát akkor erre varrjál gombot, hogy akkor ez most a klímachange, és akkor ez most hú mekkora baj van és klímaváltozás vagy tudatos gyújtogatás. Nemtom, nem látok jókat egyébként így videókban meg interjúkban. De mondom, a Mel Gibson az hosszasan beszél erről, hogy Kaliforniában már köztudott, hogy szemet vetettek arra a területre, és hogy baj volt a vízgazdálkodással.”

Az nem derült ki Sebestyén Balász kissé zavaros gondolatmenetéből, hogy

kinek vagy kiknek a koncepciójáról és terveiről beszél,

ki vagy kik akarnak Los Angeles helyére ún. okosvárost építeni,

kik szerint köztudott micsoda,

pontosan milyen területre „vetettek szemet” kicsodák.

Mindenesetre ezután lélegzetvétel nélkül folytatta a vízgazdálkodással, miszerint az a gond, hogy Kaliforniában pisztáciát termelnek. „Megirigyelték, hogy Irán nagyon nagy pisztáciatermelő, és Kaliforniába átvitték” – adott magyarázatot mindenre Sebestyén Balázs, majd elmesélte egy újabb internetes élményét, miszerint látta egy videóban, hogy valakinek „úgy maradt életben a háza”, hogy „felszerelt egy önálló ömtözőrendszert a tetőre, csinált egy ilyen hidraulikus, ilyen vízfelvevő rendszert, és bekapcsolva hagyta a locsolóját, és permetezte a házát a tűzvész alatt, és úgy ment vissza, hogy semmi baja nem volt a háznak, és megcsinálta mondjuk ötezer dollárból.”

Ezután szóhoz engedte Ráskót és Rákóczit is, akik pár mondat erejéig lamentáltak azon, hogy most akkor hogy is volt ez a biztosításfelmondás a tűzvész előtt, mire Rákóczi elmondta, hogy ő úgy tudja, „megvonták a tűzoltóságtól ugye a támogatást, tehát nagyon sok pénzt, kevés a tűzoltó, rossz a felszereltség, nincs hozzá víz”.

Ezen a ponton sikerült újra becsatlakoznia Sebestyén Balázsnak, aki ismét belekezdett: „De el tudod képzelni, hogy a Csendes-óceántól ötven méterre ezek a víztározók full koppra kiszáradva, üresen, nem föltöltve, tűzoltásra alkalmatlanul, víznyomás nélkül álldogálnak? Nem fura megint a sok-sok véletlenszerű esemény, amiről azt mondjuk, hogy persze, meg a konteósok meg a hülyék, meg az összeesküvők, de hogy nem láttuk ez már Mauin? Nem láttuk ezt már New Orleansnál? Nem valami hasonló történik itt is, hogy valaki bizonyos okból... és Mel Gibson is azt mondja, hogy ő se lát teljesen tisztán, hogy miért. Lehet, hogy azt akarják, hogy ürüljön ki az állam? Lehet, hogy azt akarják, hogy onnan költözzön el háromszázezer ember? Lehet, hogy kell nekik a terület? Lehet, hogy az újjáépítés a nagy biznisz? lehet, hogy az LA és a Smart City koncepciója és a 2028-as olimpia körül megy a kavarás? Ugye erről beszél a Gibson a Joe Rogannél. Érted? És ezt így be a Fox Newsba és a podcastbe, szóval hogy és nagyon sok amerikai beszél erről.”

Itt sem derült ki sajnos, hogy kik azok az „ők”, akik Sebestyén szerint talán „azt akarják, hogy ürüljön ki az állam”, de azt legalább megtudhattuk, hogy csodálatra méltó, hogy a trumpista Fox Newson teret engednek a konteókkal dobálózó, trumpista Mel Gibsonnak, aki a szintén trumpista Joe Rogannal osztotta meg gondolatait a tűzvészről.

Még nincs közel sincs vége, Sebestyén Balázs csak ezután kezdett bele abba, miszerint „vannak olyan videók fönt az interneten szintén, hogy a tűz kitörésének pillanatában folyamatos elektromos impulzusok, hálózatkihagyások, a vezetékek egyszer csak így fura módon felvillannak, elalszanak, olyan, mintha valami elektromos impulzust kapott volna az áramellátó rendszer.” Hogy ezzel mit szeretett volna mondani valójában, a későbbiekben sem derült ki sajnos.

Mindenesetre Ráskó Eszter közbeszúrta, hogy egy olvasó időközben jelezte, azért nem lehet sós vízzel oltani, mert utána évekig nem nő semmi a helyén. Ezen a ponton Rákóczi Ferenc jelezte, hogy ha választani kell a növényzet és a házak épsége között, akkor ő inkább azt választja, hogy ne legyen fű tíz évig.

„Most valamilyen kormányzó nyilatkozott, csak nem tudom pontosan, azt nem láttam a repülőn megnézni, a biztosításokkal kapcsolatban, hogy nem engedik, hogy a biztosítótársaságok felmondják, hogy visszamenőleg valahogy próbálják őket rávenni, hogy érvénytelenítsék a szerződést, de nem egészen tudtam figyelni, hogy mit mond, majd azt meg kell nézni. Az érdekes, hogy valahogy most visszamenőleg próbálnak jogszabályt változtatni, hogy legyen az ott élő, mittomén, kétszázezer kitelepített embernek újra biztosítása, valahogy ezen megy a kavar, nem tudom, hogy ez az ügy hogy áll” – mondta ezek után Sebestyén Balázs, továbbra is élő adásban, továbbra is több százezer hallgató füle hallatára.

Hogy alátámasszák az eddigieket, bekapcsoltak az adásba egy Los Angelesben élő magyart. Szabó Dávid nyolc éve él Los Angelesben, színészként dolgozik ott – így konferálták fel a megszólalót, aki annyit javított ezen, hogy „énekesként, igen, igen”.

Rögtön elmondta a már említett víznyomásproblémákkal kapcsolatban, hogy az volt a gond, hogy sokan maguk próbálták slaggal eloltani a tüzeket, emiatt a tűzoltóknak nem maradt víznyomás, ezt a hatóságok külön jelezték a lakosságnak is. Teljesen mellékesen nem sokkal ezután szaladt ki Rákóczi Ferenc száján az, hogy „evakuláció".

Majd miután Sebestyén Balázs finoman rávezette a telefonálót, hogy jó lenne, ha arról beszélnének, hogy ez most véletlen volt-e, vagy sem, a Los Angelesben élő énekes elmondta, ő is arra tippel, hogy szándékos volt. Mert egyik délután 4 órakor még nem volt semmi, egy órával később pedig már az ő közelében is égett a tűz. Hogy ebből miért következik a szándékosság, az nem derült ki, főként mert nem sokkal korábban még ő maga is arról beszélt, hogy nagyon erős volt a szél és kiszámíthatatlan a szélirány, emiatt iszonyúan gyorsan terjedt a tűz.

„Ez biztos, hogy szándékos gyújtogatás. A másik meg, hogy nálunk május óta nem esett az eső. Tehát az, hogy a víztározók üresek, és az, hogy csontszáraz minden, az nyilván annak is betudható, hogy itt május óta nem esett az eső, és múlt héten, mielőtt a tűz elindult, nagyon-nagyon sok helyen mondták, hogy emberek, készüljetek föl, mert 140-150 km/órás szél lesz. Szerintem ez egy, énszerintem, a saját véleményem szerint biztos, hogy valamiféle, biztos, hogy ember által okozott” – mondta a Los Angelesben élő magyar, mire Sebestyén Balázs visszakérdezett, hogy „ezek a szelek ott megszokott dolgok-e”.

Szerencsére nem jutottak el odáig, hogy szélgépekről beszéljenek, odáig viszont igen, hogy miután a meteorológusok előre jelezték, hogy nagy szél lesz, így szerintük ha valaki gyújtogatni akart, akkor az tudta, hogy most kell.

„Kiemelten veszélyes a környék, harminc éve nem látott szárazság, ugye ez a pisztáciatermelés is benne van nyilván, tehát nem véletlen történt ez így, de hogy közben meg csökkentik a tűzoltóságnak is az éves büdzséjét, és megvágják, és nemtom hány millió dollárral csökkentik. Tehát azért itt sok ilyen érdekes egybeesés van. Nem? Hirtelen” – próbált összegezni Sebestyén Balázs, mire a telefonáló jelezte, hogy erről most hallott először. Hogy a tűzoltók büdzséjének csökkentéséről, vagy a biztosítások felmondásáról, az újfent nem derült ki.

„És hát akkor itt van egy másik konteo, ez a 2028-as Smart City, olimpia, LA-újjáépítés, itt azért sok minden van, amit nyilván most hogy ez konteo vagy sem, az már nem fog soha kiderülni, mindenesetre nagyon szomorú, ami történik, de hogy micsoda ingatlanbiznisz van ebben...” – folytatta újra Sebestyén Balázs, majd egy levegővétel után ismét kiszakadt belőle, hogy: „Én bírom a Mel Gibsont, azért ő ezeket úgy bemondja. »Gyerekek, tudjuk, hogy felgyújtottátok, mi a célotok? Mit akarok? mondjátok!« Így bemondja a Fox Newson, érted? Tökös a csávó. (...) De most mondjátok meg, hogy az hogy van, hogy a műholdfelvétel megmutatja, hogy egy pillanatban gyulladt ki három helyen a tűz?”

Ekkor Ráskót végre ismét engedték szóhoz jutni, így elmondhatta aggályait, miszerint tele a net mesterséges intelligencia által generált tartalommal, és hogy „ideje kiszűrni, hogy mi az, ami valóság az interneten, és mi az, ami nem valóság". Sebestyén ezen a ponton elmondta, hogy szerinte egyre nehezebb, majd hogy ezt bizonyítsa, folytatta:

„De nem láttuk ezt Mauinál? Nem láttuk ezt New Orleansnál? Katasztrófa, és utána jön a biznisz! Nem mindig ugyanaz a modell, gyerekek? Tisztítsd meg, utána építsd újra! Ez a biznisz a háborúnál, ez a biznisz a természeti katasztrófánál. Ez a biznisz! Söpörd le földfelszínről, csinálj nagy bizniszt, építsd újra, abban van a nagy lóvé, nem? Nem ugyanaz kicsit mindig a forgatókönyv?”

Rákóczi kérdésére, hogy „de Los Angelest erre beáldozod?”, Sebestyén Balázs így folytatta: „Ha van Los Angelesszel egy terved, hogy oda felépítesz egy okosvárost az olimpiára 2028-ra, ami kontrollált, ami borzasztó nagy beruházás, amin milliárdokat keresel, ahol minden sarkon kamera van, és az egy főpróbája majd egy nagy smartcitynek...” Ekkor ismét közbeszólt Ráskó, hogy jelezze, „Amerikában amúgy is minden sarkon kamera van.”

Végül Sebestyén Balázs, miután felmondta a Los Angeles-i tűzvésszel kapcsolatos összes interneten fellelhető konteót, arra jutott, hogy „a neten nem tudod eldönteni, hogy mi a valós ,és mi nem”, és bevallotta, hogy először ő is elhitte egy random instás reelnek, hogy ég a Hollywood felirat, majd azzal fejezte be az adásrészletet, hogy azt mondta: „A halott internet teóriát olvassátok el, ha berakod a ChatGPT-nek, elmondja, hogy mi a halott internet teória.”

Facebook, X, Insta, dezinfó

„A félretájékoztatás akadályozza a hatóságokat, akik miközben próbálnak naprakész információkat szolgáltatni, az interneten megosztott hamis állításokkal vagy hamis fotókkal kell foglalkozniuk” – ezt a Los Angeles Times cikke szerint Stevens Institute of Technology munkatársa, Jose Ramirez-Marquez mondta, aki egyben társszerzője a tanulmánynak, amiben a természeti katasztrófákkal és hasonló vészhelyzetekkel kapcsolatos, a közösségi médiában kialakuló vitákat elemezték.

A tanulmány szerint természeti katasztrófa idején az emberek a közösségi oldalakon, így az Instagramon, a Facebookon, az X-en próbálnak tájékozódni, mivel itt terjednek a leggyorsabban az információk. Viszont itt terjednek a leggyorsabban a téves információk is.

Iskander Sanchez-Rola, a Gen kiberbiztonsági biztonsági hálózat innovációs igazgatója szerint a legtöbb esetben a téves információkat terjesztő emberek valójában segíteni akarnak, csak épp nem ellenőrzik az általuk továbbított infókat. Ezért arra kérik az embereket, kérdőjelezzék meg a forrást, de leginkább vessék össze az információt a hatóságok és kormányzati tisztviselők, vagy a katasztrófavédelem, a nonprofit szervezetek és a megbízható médiumok által közzétettekkel.

A Los Angeles-i tűzvésszel kapcsolatos egyik ilyen dezinfót szerencsésen sikerült Sebestyén Balázséknak már az adásban megcáfolniuk, miszerint az ikonikus Hollywood felirat is égett. A felirat a helyén van, sértetlen, ezt a hatóságok is megerősítették. De ez csak egyike a közösségi oldalakon terjedő fals infóknak, amik közül némelyik Sebestyén Balázshoz is eljutott.

A víznyomásról

Ami a Los Angeles Times beszámolója szerint egyelőre biztosnak tűnik, az az, hogy a Pacific Palisadesben keletkezett tűz idején a Santa Ynez-i víztározó javítási munkálatok miatt zárva volt, így víz sem volt benne. Los Angeles víz és energiaügyi osztályának (Department of Water and Power, DWP) korábbi vezérigazgatója, Martin Adams viszont elmondta, ha a tározó működött volna, akkor az a tűz keletkezésekor, kedd este meghosszabbította volna a víznyomást Palisadesben, de csak egy ideig, mert így is komoly nyomáscsökkenés következett volna be a túl nagy igény miatt.

Sajtótájékoztatón közölték azt is, hogy Palisades területén aznap négyszerese volt a normális vízigénynek, méghozzá 15 órán át, ez csökkentette a víznyomást, így szerda hajnali 3 órára három víztározó tartály is kiürült a Palisades-hegységben. A DWP jelenlegi vezérigazgatója, Janisse Quiñones elmondta, gyorsabb volt a vízfogyasztás, mint normál esetben, így nem tudták ennek megfelelő sebességgel pótolni a törzshálózatban a vizet. Martin Adams szerint pedig ha tudtak volna a lezárt víztározórül, hosszabb ideig lett volna nyomás, de a rendkívüli vízfogyasztás miatt „nem tudták volna elhárítani az elkerülhetetlent”.

A tűzoltóság csökkentett büdzséjéről

Karen Basst, Los Angeles polgármesterét azzal vádolták, hogy csökkentette a tűzoltóság költségvetését, ebbe a támadásba beleszállt egyébként az imént idézett Los Angeles Times tulajdonosa, Patrick Soon-Shiong is, aki X-en azt írta, a város polgármestere „23 millió dollárral csökkentette a Los Angeles-i tűzoltóság költségvetését”.

Ez az állítás a Politico cikke szerint téves, a város épp a költségvetés kidolgozásának idején tárgyalt a tűzoltósággal új szerződésről, miközben elkülönítettek a számára további forrásokat egy külön alapban, amíg véglegesítik a szerződést. Bob Blumenfield, Los Angeles-i tanácsos szerint a tűzoltóság költségvetése az előző ciklushoz képest több mint 50 millió dollárral nőtt, bár hozzátette, hogy a létszámmal kapcsolatos általános aggodalmak már évek óta fennállnak.

Mindezek ellenére Patrick Soon-Shiong posztja a büdzsécsökkentésről szépen elkezdett terjedni, még Sebestyén Balézsékhoz is eljutott, de az az információ már nem, hogy Karen Bass később sajtótájékoztatón közölte, a Los Angeles-i tűzoltóság költségvetése annál is magasabb, mint amiben korábban megegyeztek.

A biztosításokról

Pacific Palisadesban szinte az összes ház elpusztult. Itt az elmúlt egy évben több ezer biztosítás megújulását utasították el. Az EuroNews azt írja, a régió egyik legnagyobb biztosítója, a State Farm 1600 biztosítást dobott vissza 2024 nyarán, és még több mint kétezer biztosítást más Los Angeles-i irányítószámokon.

A biztosításokkal foglalkozó kaliforniai hivatal adatai szerint 2020 és 2022 között a biztosítótársaságok 2,8 millió lakástulajdonosi szerződés megújítását utasították el Kalifornia államban, ebből több mint félmilliót Los Angelesben. A cikk szerint volt, akinek ajánlottak más biztosítást, de iszonyú magas összegekért, a korábbi ár négyszereséért. Így sokan inkább úgy döntöttek, nem kötnek biztosítást.

Ennek okára a Rádió 1 reggeli műsorában hallottak szerint rájöhettek Sebestyén Balázsék is, akik egy ponton azt fejtegették, hogy a klímaváltozás okozta egyre több természeti katasztrófa miatt sok biztosítónál nehezebb vagy szinte lehetetlen biztosítást kötni ilyen esetekre.

A biztosítási piacról szóló amerikai szenátusi jelentés 2024 végén arra figyelmeztetett, hogy „a szélsőséges időjárási események egyre gyakoribbá és hevesebbé válnak, ami egyre magasabb biztosítási díjakat eredményez”. Ahogy az EuroNews is írja cikkében, a klímaváltozás miatt kiszámíthatatlan időjárás, a tengerszint emelkedése, az erdőtüzek és az árvizek miatt a korábban alacsony kockázatú ingatlanok is magas kockázati zónákba kerülnek, ami tovább növeli a díjakat, egyes esetekben pedig a biztosítási kötvények elutasításához vezet. Ez történhetett Los Angelesben is.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy a biztosítótársaságok előre tudták, hogy 2025 januárjában hatalmas tűzvész lesz Los Angelesben, ahogy arra Sebestyén Balázs próbált utalni megjegyzéseivel, miszerint „nagyon érdekes”, hogy „pont” hónapokkal korábban szűnt meg sok ember biztosítása.

A meg nem égett fákról

Válaszolva Sebestyén Balázs egyik első kérdésére, hogy miért nem égtek le sok helyen a fák: egyrészt ez az állítás nem igaz, rengeteg kép és videófelvétel bizonyítja, hogy de leégtek. Arra, hogy akadtak fák, amik látszólag megúszták a tüzet, nagyon egyszerű a magyarázat: a fák iszonyú mennyiségű vizet tárolnak magukban. Ezt Miranda Hart, a Brit Kolumbiai Egyetem biológia- és biotechnológia-professzora is megerősítette, és elmondta a CBS-nek, hogy természetesen élő fák is elégnek egy tűzben, ha az elég nagy, „de ha van egy vízzel teli fa, és mellette valami nagyon száraz, akkor az fog először elégni, ami száraz volt. Így elképzelhető, hogy a tűz csak körbejárja az adott fát, ha van körülötte elég éghető anyag.