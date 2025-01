Trump életében először igazán vicceset posztolt, leleplezve, hogy miről sutyorogtak olyan vidáman Obamával Carter temetésén

Donald Trump a maga módján vicces figura, csak sosem szándékosan, most viszont parádés videót tett le az asztalra. Jimmy Carter exelnök öt nappal ezelőtti temetése óta téma, hogy miről beszélgetett olyan kedélyesen a gyászmise előtt Trump és hivatali elődje, Barack Obama, akiről Trump korábban azt terjeszette, hogy nem is amerikában született. A téma annyira izgatta a publikumot, hogy több sajtótermék szájrol olvasni tudó szakértőket vetett be, de egy-két félmondat kivételével így sem sikerült kideríteni, mit mondtak egymásnak, amit ennyire viccesnek találtak.

Trump most - a kamu AI-s videókat is kifigurázva - olyan videót rakott ki, amin AI-s hanggenerátor és feliratok segítségével „rekonstruálta” a kettejük közötti beszélgetést. A cucc profin meg van csinálva, úgy összehangolva a szájmozgással, mintha tényleg az hangzott volna el, ami a klipben szerepel.

Vagyis az, hogy némi kölcsönös udvariaskodás után röhögcsélve kibeszélik a nyomi Bident és az alkalmatlan, a szörnyű választási eredményt látva jól becsiccsentő Kamila Harrist, aztán golfozós randit beszélnek meg egymással.

Ez a fiktív párbeszéd leirata:

Obama: Elnök úr!

Trump: És másodjára! Üdvözlöm, Barack!

Obama: Gratulálok. Hogy van?

Trump: Már sokkal jobban.

Obama: Gondolom. Tudtam, hogy MAGA fog nyerni. (Szándékos fordítói szóvicc!)

Trump: Ó tényleg? Na ne vicceljen, őt bárki meg tudta volna verni.

Obama: Engem is megdöbbentett. Tudja, mi történt. Az elnök egyszerűen nem akart lelépni.

Trump: Tudom.

Obama: Ez történt. Mindent megtettem, hogy segítsek Kamalának. De borzalmas volt.

Trump: Tudja, mire jöttem rá? Hillary még mindig utál engem.

Obama: (nevet)

Trump: De annyira! Tudom, sosem fog megbocsátani nekem. Találkoznunk kéne, hogy megbeszéljünk pár dolgot.

(A kamera Hillary Clintont mutatja.)

Obama: Egyetértek. Tuti összehozhatnánk valamit. Mondja, hogy magának hogy lenne jó!

Trump: Például egy kis golf? Holnap repülök vissza Floridába golfozni.

(Kamaláék leülnek)

Obama: Látta ezt? Rám se nézett.

Trump: Tényleg? Volt olyan embere, aki azt mondta nekem, hogy az eredményt látva beivott.

Obama: Azt hiszem, esélyes, hogy így volt. Nem olyan fából faragták, hogy bírja az ilyesmit. Az ezzel járó feszültséget. Ha nem erre születtél, ilyenek történhetnek.