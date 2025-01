A német kabinet felhatalmazná a hadsereget, hogy a katonai létesítmények közelében minden gyanús drónt lelőhessenek

A német kabinet úgy döntött, hogy felhatalmazza a hadsereget, hogy a katonai létesítmények vagy más kritikus infrastruktúrák közelében látott gyanús drónokat lelőhessék.

Nancy Faeser belügyminiszter közleménye szerint „különösen Putyin orosz elnök Ukrajna elleni agresszív háborúja óta azt tapasztaljuk, hogy egyre gyakrabban használnak drónokat, ami egyre nagyobb kihívást jelent a rendőrség és a jelenlegi technológiájuk számára”.

A közelmúltban többször is előfordult, hogy azonosítatlan drónok repültek katonai bázisok felett. Vasárnap este legalább 10 ilyen drónt láttak repülni az Ingolstadt városához közeli Manching légibázis felett, közölte a német rendőrség. A múlt hónapban Manchingnál és a közeli Neuburg an der Donau-nál is voltak észlelések. Drónokat észleltek az amerikai Ramstein légitámaszponton és a mellette lévő északi-tengeri ipari övezetben is.

Faeser belügyminiszter nyilatkozatában azt mondta, hogy „a kémkedés vagy a szabotázs rendszeresen felmerül lehetséges okként”.

A jelenlegi szabályok szerint a német hadsereg csak abban segíthet a rendőrségnek, hogy a drónokat eltávolodásra vagy leszállásra kényszerítse, de ennek érdekében figyelmeztető lövéseket is leadhat.

Az új javaslatok értelmében - amelyekhez még parlamenti jóváhagyásra van szükség - a katonák lelőhetnek egy drónt, ha úgy gondolják, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy elhárítsák a veszélyt, amelyet az „emberek életére vagy egy kritikus létesítményre” jelent. (BBC)