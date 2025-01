Eszkalálódik Elon Musk és a német kormány konfliktusa: a védelmi minisztérium és a hadsereg otthagyta az X-et

Felfüggesztette X-profilját a német védelmi minisztérium és a német hadsereg. Döntésüket azzal indokolták, hogy a platformon egyre nehezebb objektív érvek mentén vitatkozni.

A lépés összefüggésben van Elon Musk Németországgal kapcsolatos fokozódó érdeklődésével. Az X amerikai tulajdonosa tavaly decemberben jelentette be a platformon, hogy a szélsőjobboldali AfD-t támogatja a februári előrehozott német választáson.

photo_camera Elon Musk Fotó: Apu Gomes/Getty Images via AFP

Musk nem sokkal később már a német centrumpártokat támadta, Olaf Scholz szociáldemokrata kancellárt bolondnak, Frank-Walter Steinmeier elnököt pedig antidemokratikus zsarnoknak nevezte. Scholz pedig azt mondta, nem kell Musk kegyeit keresnie, és egyébként sem kell a trollokat etetni. Miután Musk kijelentette, hogy Németországot csak az AfD mentheti meg, múlt héten élőben beszélgetett az X-en Alice Weidel pártelnökkel.

Weidel és Musk beszélgetésével egy időben több mint 60 német egyetem jelentette be, hogy elhagyja az X-et a platformon zajló viták radikalizálódása miatt. Nem sokkal később pedig két szakszervezet és a német legfelsőbb bíróság is felfüggesztette a profilját.

photo_camera Boris Pistorius német védelmi miniszter egy Leopard 2-es tankon Fotó: FEDERICO GAMBARINI/dpa Picture-Alliance via AFP

A minisztériumok közül a védelmi minisztérium lépte ezt meg elsőként. Miután a tárcát a szociáldemokrata Boris Pistorius vezeti, felmerült a kérdés, hogy más szociáldemokrata vezetésű minisztériumok is így tesznek-e. Scholz kancelláriája egyelőre marad az X-en, a hírt a hivatal szóvivője jelentette be. (via Politico)