Megszavazták: marad EP-képviselő Magyar Péter

„Köszönöm a rengeteg szavazatot és az elsöprő támogatást! Közösen folytatjuk. Tudom, hogy a Fidesznek furcsa, hogy valaki valóban megkérdezi az embereket, akár a saját politikai jövőjéről is” – írta a Facebookon Magyar Péter, aki a Tisza Párt honlapján szavaztatta meg, hogy a pártelnökség mellett folytassa-e EP-képviselői munkáját is.

A bejegyzés alapján 65 ezren szavaztak, 95 százalékuk válaszolt igennel, 5 százalék pedig nemmel arra a kérdésre, hogy megtartsa-e európai parlamenti mandátumát.

Magyar Péter fél éve megszavaztatta, hogy beüljön-e az EP-be, mert eredetileg azt mondta, ezt nem tervezi, de aztán talált érveket emellett. Meg is szavazták, be is ült.

Címlapkép: Frederick Florin/AFP