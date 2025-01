Orbán Viktor nem lesz ott Donald Trump beiktatásán

Orbán Viktor nem vesz részt Donald Trump amerikai elnök január 20-i beiktatásán. A Telex kérdésére a miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan azt válaszolta, hogy Orbán január 20-án a magyar EU-elnökség eredményeit értékelő konferencián tart előadást Budapesten.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Donald Trump beiktatásán, amit január 20-án tartanak Washingtonban, ott lesz Javier Milei argentin elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök azt mondta, meghívták, és ha időbeosztása engedi, örömmel ott lesz a beiktatáson. Meghívták Jair Bolsonaro volt brazil elnököt is, az ő útlevelét azonban még tavaly februárban elkobozták, miután a brazil hatóságok vádat emeltek ellene államellenes bűncselekmény miatt. Hszi Csin-ping kínai elnök is kapott meghívót Trumptól, de ő nem vesz részt az eseményen. Európából viszont több szélsőjobboldali politikus is ott lesz: a brit Nigel Farage, a francia Eric Zemmour, a holland Geert Wilders és a belga Tom Van Grieken is.

Sőt, ott lesz Elon Musk, Jeff Bezos és Mark Zuckerberg, illetve a korábbi elnök, Barack Obama is, felesége, Michelle Obama viszont nem.