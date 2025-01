Törött lábbal feküdt a bickilis nő a földön a Pozsonyi úton, a trolivezető azt mondta, utasai vannak, majd elhajtott

Borzasztóan indult H. éve. A harmincas éveiben járó, Újlipótvárosban lakó nő január 1-jén este 8 óra tájban biciklivel igyekezett hazafelé. A Jászai Mari tér felől tekert a Szent István park irányába a kijelölt bicklisávban, ami ezen a szakaszon a szemben egyirányú Pozsonyi út jobb szélén húzódik. Az év első estéje lévén a Pozsonyi út szinte teljesen néptelen volt.

A Pozsonyi és a Katona József kereszteződése táján járt, amikor az aránylag keskeny utcában szembejött vele egy troli. H. elmondása – és a későbbi feljelentés – szerint a troli mozgásából úgy érzékelte, hogy a sofőr nem vette észre őt, nem lassított és nem is tért ki. H. megijedt, úgy érezte, ha nem tesz valamit, a troli elüti őt, ezért hirtelen jobbra húzta a kormányt és nekiütközött a járdaszegélynek. Az első kerék megakadt a szegélyben, majd H. olyan pechesen zuhant a földre, hogy a bickli alá szoruló lábfeje súlyosan eltört.

A trolivezető az esetet látva lefékezett, kiszállt a járműből, odament a járdán tehetetlenül fekvő H.-hoz, majd – H. elmondása szerint – látva, hogy nem történt ütközés, közölte vele, hogy megy tovább, mert szállítania kell az utasait. H. szerint a sofőr segítségnyújtás vagy a mentők kihívása nélkül egyszerűen visszaült és továbbhajtott, a járdán hagyva a súlyosan sérült nőt, akit még csak fel sem segített. H. állítja, a birtokában van egy biztonságikamera-felvétel, amin jól látszik, ahogy a sofőr megáll, kiszáll, odamegy hozzá, majd egy perc mulva visszaül és elhajt.

Ezen a ponton lett jelentősége annak, hogy január 1-jén este negyed kilenc körül jártunk, a Pozsonyi út ugyanis annyira néptelen volt szilveszter után, hogy a fájdalomtól mozdulni is képtelen H.-nak percekig kellett ülnie a hideg aszfalton, mire jött egy házaspár, és odamentek segíteni neki. A mentőt is ők hívták ki. A mentő közel fél óra után érkezett meg, a segítőkész pár addigra kerített egy széket, hogy a sebesültnek ne a járdán kelljen ülnie. H. azt mesélte, olyan erős fájdalmai voltak, hogy ő maga képtelen volt telefonálni is, bár nála volt a mobilja.

A honvédkórházban gyorsan kiderült a heves fájdalom oka: H. ritka peches sérülést szenvedett, melynek következtében összecsúsztak a csontok és az ízületek a jobb lábfejében, emiatt azonnali műtétre volt szükség, hogy megmentsék a lábfejét az amputálástól. A sérülés súlyosságát mutatja, hogy H.-nak 7-8 hétig fekvőgipszet kell viselnie, utána még 2 hétig feküdnie, utána kezdheti a több hónapos rehabilitációt.

H. az eset másnapján rendőrségi feljelentést tett. Ebben tudomásunk szerint az szerepel, hogy a történtek szerinte alkalmasak lehetnek „a közúti közlekedés szabályainak megsértésével kapcsolatos egyes bűncselekmények, valamint a cserbenhagyás megállapítására”. H. emellett a BKK/BKV-nál is bejelentést tett a történtekről.

A rendőrség a 444 értesülése szerint befogadta a feljelentést, és el is indította a nyomozást az ügyben.

Az ügyben megkerestem a BKV-t. A közlekedési cég, mint válaszából kiderült, már ki is vizsgálta az esetet: meghallgatták a járművezetőt és megnézték a rendelkezésre álló kamerafelvételeket.

„Tekintettel arra, hogy az érintett kerékpáros rendőrségi feljelentést tett a történtekkel kapcsolatban, a hatósági vizsgálat befejeztéig egyéb információt nem tudunk adni”

– írta a BKV, hozzátéve, hogy