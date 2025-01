Feltörhettek a kormány AI-ügyi honlapját, ami már online kaszinókat és sportfogadási oldalakat reklámoz

A HVG olvasója vette észre, hogy online kaszinókat és sportfogadási oldalakat reklámoz egy kormányzati honlap, ami fölött hackerek vehették át az irányítást.

A még Palkovics László minisztersége idején, a Digitális Jólét Program égisze alatt létrehozott Mesterséges Intelligencia Koalíció honlapjáról is elérhető az ai-hungary.com. „Tartozz közénk! Ez a MI kihívásunk” – áll a hirdetésben, amire kattintva megnyílik az oldal, de az most azt részletezi, hogyan működtethető Magyarországon legálisan online kaszinó, majd fel is sorol tíz kaszinós oldalt, azok előnyeit és hátrányait bemutatva.

A HVG megjegyzi, hogy a honlap egy https:// (vagyis biztonságos kapcsolattal rendelkező) oldal, és a tanúsítványát is rendben lévőnek látja a böngésző.