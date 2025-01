20 évre szóló stratégiai partnerséget kötött Oroszország Iránnal

A megállapodás értelmében, amelyet Putyin és az iráni miniszterelnök, Maszúd Peszeskján írt alá, több területen fokozza az együttműködést a két ország, így a biztonság, a katonai gyakorlatok, közös tisztképzés terén is, írja a Reuters. Tovább egyik fél sem fogja megengedni, hogy a területét olyan akciókra használják fel, amely fenyegetnék a másikat, és nem nyújtanak segítséget sem az egyik nemzetet megtámadó agresszornak – áll a szövegben. A megállapodás értelmében a katonai fenyegetések esetén is együttműködik majd a két ország a jövőben.

Olyan kölcsönös védelmi záradékot azonban nem tartalmaz a szöveg, mint ami az Észak-Koreával kötött szerződésben szerepelne, amely alapján észak-koreai katonák harcolnak az oroszok mellett az ukránok ellen vívott háborúban. A Reuters szerint ugyanígy nincs szó benne külön fegyverszállításokról sem.

photo_camera Putyin és Peszeskján a megállapodás aláírása után Fotó: EVGENIA NOVOZHENINA/AFP



„Ez a szerződés jobb feltételeket teremt a kétoldalú együttműködés szempontjából” – mondta Putyin. Hozzátette: kevesebb bürokráciára és több tettre van szükségük, és bármilyen nehézséget is okoznak mások, képesek lesznek leküzdeni azokat.



Peszeskján szerint a megállapodás azt mutatja meg, hogy Moszkvának és Teheránnak nem kell figyelembe vennie az általa „óceánon túli országoknak” nevezett országok véleményét. „A ma megkötött megállapodás újabb ösztönzés egy többpólusú világ megteremtésében”, mondta, ugyanakkor kifejezte, hogy reméli, az ukrajnai háború a tárgyalóasztalnál véget fog érni.

„A háború nem jó megoldás a problémák megoldására, és örömmel vennénk a tárgyalásokat és a béke megteremtését Oroszország és Ukrajna között” – mondta Peszeskján.

Moszkva egyébként iráni drónokat is bevet az ukrajnai háborúban, sőt az Egyesült Államok tavaly szeptemberben azzal is megvádolta Teheránt, hogy ballisztikus rakétákat szállított Oroszországnak. A drónok és a rakéták szállítását is tagadta Teherán.

Azt a Kreml sem erősítette meg, hogy kapott volna iráni rakétákat, de azt elismerte, hogy Iránnal való együttműködése „a legérzékenyebb területekre” is kiterjed.