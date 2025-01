Justin Baldoni 400 millió dollárra perli Blake Livelyt

Pert indított Blake Lively és férje, Ryan Reynolds ellen Justin Baldoni színész/rendező, írja a BBC.

photo_camera Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Lively tavaly decemberben szexuális zaklatással vádolta meg Baldonit és egy másik kollégáját, akivel a 2024 nyarán bemutatott It ends with us/Velünk véget ér című – egy párkapcsolati erőszakról szóló – filmen dolgoztak. Lively állítása szerint megpróbálták lejáratni őt, ezért a kaliforniai polgárjogi hivatalhoz nyújtott be jogi panaszt Baldonival, illetve a stúdiója, a Wayfarer vezetőjével, Jamey Heath-szel és az ügyben állítólag részt vevő több személlyel szemben.

Most Baldoni válaszul 400 millió dolláros, átszámítva 160 milliárd forintos kártérítési pert indított zsarolás, rágalmazás és a magánélet megsértése miatt.

Ügyvédje azt mondta, Reynolds és Lively „kétszínű kísérletet tettek arra, hogy tönkretegyék” őt azzal, hogy „durván szerkesztett, megalapozatlan, új és hamisított információkat terjesztettek a médiában”. Lively jogi képviselői egyelőre nem reagáltak az ügyre.

photo_camera Blake Lively és Justin Baldoni az It Ends With Us című filmben Fotó: It Ends With Us/Instagram

Baldoni 2024 utolsó napján a New York Times ellen is rágalmazási pert indított, miután karácsony előtt közöltek egy cikket a zaklatásról. A cikkben állítólagos levelezésekből és üzenetekből is idéznek, miszerint lejáratókampányt indítottak Lively ellen, ám Baldoni és a többi felperes szerint a New York Times kontextus nélkül közölt kiragadott szövegeket, hogy a színésznő csapatával együttműködve megtévessze olvasóit. De leginkább az a problémája, hogy szerinte a NY Times Lively oldalára állt, vele szimpatizál, egyoldalú, neki kedvező cikket hozott le.

Ahogy az ügyet bemutató cikkünkben írtuk, nem is feltétlenül az az izgalmas, hogy két ember Hollywoodban dobálja egymásra a különféle jelzőket és viaskodik egymással, de még csak nem is az, hogy az egyik férfi, a másik pedig nő, vagy hogy az egyik szexuális zaklatás vádját is lobogtatja. A legérdekesebb szál itt inkább hasonló a Johnny Depp-Amber Heard ügyhöz – függetlenül attól, hogy melyik félnek van igaza, vagy hogy egyáltalán igaza van-e bárkinek is: hogy ha egy híres nő ellen kell fordulni, és erre – állítólag – felbérelnek még egy komplett csapatot is, akkor a munkát nekik gyakorlatilag már el sem kell végezni. Ott van ugyanis a közösségi média, ahol pillanatok alatt tömegek tudják elkezdeni gyűlölni és alázni, majd szétszedni a célszemélyt.