Szigorúbban vizsgálja az Európai Bizottság Musk platformjának algoritmusát

Az Európai Bizottság pénteken további három vizsgálati intézkedést indított az Elon Musk tulajdonában álló az X közösségi platform ellen a digitális szolgáltatásokról szóló európai uniós jogszabály (DSA) alapján folyamatban lévő eljárás keretében. Az eredeti eljárás az X ellen még 2023-ban indult.

„Ma újabb lépéseket teszünk annak érdekében, hogy tisztázzuk, az X ajánlórendszerei megfelelnek-e a DSA által előírt kötelezettségeknek. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy biztosítsuk: minden, az EU-ban működő platform tiszteletben tartsa jogszabályainkat, amelyek célja, hogy az online környezetet igazságossá, biztonságossá és demokratikussá tegyék minden európai polgár számára” -mondta Henna Virkkunen, a technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős uniós biztos.

Az Európai Bizottság vizsgálja a legutóbbi algoritmusváltozásokat, a bizonyos fiókoknak adott kiemelt szerepet, valamint azt, hogyan történik a tartalommoderálás.

photo_camera Donald Trump és Elon Musk a UFC New York-i gáláján, a Madison Square Gardenben Fotó: KENA BETANCUR/AFP

A Bizottság felkérte a az X-et, hogy február 15-ig bocsássa rendelkezésére az ajánlórendszereivel kapcsolatos belső dokumentációkat, valamint az ezekben végrehajtott legutóbbi változtatások részleteit. Ezenfelül a testület egy megőrzési utasítást adott ki, ami kötelezi az X-et, hogy őrizze meg az ajánlórendszer algoritmusainak jövőbeni tervezési és működési változásaira vonatkozó belső dokumentumokat és információkat. Ez a kötelezettség a január 17. és december 31. közötti időszakra vonatkozik, kivéve, ha a vizsgálatot korábban lezárják.

Végül, a bizottság hozzáférést kért az X platform bizonyos alkalmazásprogramozási felületeihez, amik lehetővé teszik a közvetlen tényfeltárást a tartalommoderációról és a fiókok vírusszerű terjedéséről. Ezek az intézkedések lehetővé teszik a bizottság számára, hogy minden idevágó tényt figyelembe vegyen a DSA alapján végzett összetett kockázatértékelés és a kockázatcsökkentési intézkedések vizsgálata során.

Thomas Regnier, a bizottság illetékes szóvivője pénteken a testület sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az intézkedések teljesen függetlenek bármilyen politikai megfontolástól vagy a közelmúltban történt konkrét eseményektől, de segíthetnek abban, hogy figyelemmel kísérjék a rendszereket az éppen zajló események körül.

Bár Elon Musknak hivatalos pozíciója is lesz a Trump-adminisztrációban, a választások óta egyre direktebben avatkozik bele az európai belpolitikába. Az Európai politikusok sorra kérték ki maguknak Musk szélsőjobbos aktivizmusát.

A milliárdos, aki hivatalosan 2022 októberében szerezte meg az X platformot, nyíltan támogatja a szélsőjobboldali jelölteket a közelgő német választásokon. A Bizottság szóvivője hozzátette, hogy ez a nyomozás „segíthet minket nyomon követni az összes olyan rendszert, amelyek ezeket az eseményeket kísérik.”

A Euronews értékelése szerint az X súlyos pénzbírságokra számíthat, ha nem felel meg a DSA előírásainak. A cégek akár a globális éves bevételük 6 százalékáig terjedő bírságot is kaphatnak, ha nem tartják be a szabályozók utasításait. Ismételt szabálysértések esetén a bírságok akár a globális éves bevételük 1 százalékára is rúghatnak. Ezen kívül magát Muskot is vádolják az algoritmus manipulálásával. (Euronews/Európai Bizottság/MTI)