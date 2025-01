Gál Kinga személyében mégis lesz fideszes politikus Donald Trump beiktatásán

Bár Orbán Viktor nem lesz ott Donald Trump beiktatásán, a Fidesz nem marad képviselet nélkül. Részt vesz ugyanis az eseményen Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Gál a Facebookon jelentette be, hogy Santiago Abascallal, a spanyol szélsőjobboldali párt, a VOX elnökével képviseli a Patrióták Európáért pártcsaládot a beiktatáson. Gálék az eseményt megelőző és követő republikánusok által szervezett rendezvényeken is ott lesznek.

Gál azt írta, „a találkozások célja a patrióta európai pártok és amerikai barátaink közötti együttműködés elmélyítése, megerősítése. Itt az ideje, hogy újra naggyá tegyük Európát!”

photo_camera Takács Szabolcs washingtoni magyar nagykövet, Gál Kinga és Santiago Abascal Forrás: Gál Kinga/Facebook

Orbán azért nem vesz részt az eseményen, mert január 20-án egy budapesti, a magyar EU-elnökség eredményeit értékelő konferencián lesz. Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár szerint az eseményre egyébként a magyar kormány egyetlen képviselője sem kapott meghívót. Ugyanakkor a Politico szerint Orbán is kapott meghívót.

A január 20-ai beiktatáson ott lesz Javier Milei argentin elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pedig azt mondta, ha időbeosztása engedi, részt vesz az eseményen. Európából több szélsőjobboldali politikus is Washingtonba utazik: a brit Nigel Farage, a francia Eric Zemmour, a holland Geert Wilders és a belga Tom Van Grieken is. Az amerikai milliárdosok közül Elon Musk, Jeff Bezos és Mark Zuckerberg is részt vesz a beiktatáson, de a korábbi elnök, Barack Obama is ott lesz.