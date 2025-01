Könnyek között jelentette be visszavonulását a világ legjobb biatlonosa

Az ötszörös olimpiai bajnok Johannes Thingnes Bø visszavonul a biatlontól. A norvég sportoló már csak ebben a szezonban versenyez, nem indul a 2026-os téli olimpián. Bejelentése még a norvég újságírókat is teljesen váratlanul érte.

Bø azt mondta, azért döntött így, mert ideje, hogy családját helyezze az előtérbe. Az élsport rengeteg energiát követelt tőle az elmúlt években. Már 2022-ben is felmerült benne, hogy szünetre lenne szüksége. Ezúttal azonban arra jött rá, hogy nem bír még egy szezont végigcsinálni.

Végső döntését karácsonykor hozta meg. Azt mondta, amikor hazaért az ünnepekre, tudta, hogy ez az egyedüli helyes dolog, amit tehet.

Bø bejelentése közben el is sírta magát. Azt mondta, utolsó versenye a márciusi, hazai rendezésű világkupa-döntő lesz.

photo_camera Johannes Thingnes Bø Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Bø az egyik legeredményesebb biatlonos a világon. Öt olimpiai aranyérme mellett húsz világbajnoki címe is van, utóbbi kategóriában honfitársával, a legendás Ole Einar Bjørndalennel közösen tartja a rekordot a férfiak mezőnyében. Mivel elindul az idei világbajnokságon, könnyen egyedüli rekorder lehet.

A 79 egyéni világkupa-futamgyőzelemmel és 5 összetett bajnoki címmel rendelkező Bø jelenleg a világ legjobb biatlonosa, most is vezeti az összetett világkupát. (via Süddeutsche Zeitung)