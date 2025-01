Harminc évig bujkált a véreskezű Cosa Nostra-vezér, most kiadják Olaszországban a lányának írt naplóját

2023. január 16. különleges nap volt Olaszországban. A hatóságok egy palermói magánklinika melletti kis utcában letartóztatták Matteo Messina Denarót, a szicíliai maffia 30 éven át szökésben levő vezetőjét, aki kemoterápiás kezelésre érkezett – álnéven – a klinikára. Nem tanúsított ellenállást, elismerte, hogy ő a keresett maffiafőnök, de érdemben sem akkor, sem később nem működött együtt a nyomozókkal.

photo_camera Matteo Messina Denaro nem sokkal a letartóztatása után Fotó: HANDOUT/AFP

Matteo Messina Denaro a letartóztatásakor súlyos beteg volt, néhány hónappal később, 2023. szeptember 25-én meg is halt. Az azt megelőző durván harminc évet szökésben töltötte. Erről a három évtizedről – amikor az olasz hatóságok mindent tűvé tettek a szicíliai férfiért, akit aztán meglepő fordulattal Szicíliában tartóztattak le – értelemszerűen keveset tud a nyilvánosság.

A 2003 és 2016 közti időszakról most azonban kicsit többet fogunk tudni, ugyanis a maffiafőnök naplóit egy házkutatás során megtalálták, Olaszországban pedig könyv formájában kiadják a maga nemében egyedülálló írást.

Hogy az egész még regényszerűbb legyen, a maffiafőnök a naplóját lányának, Lorenzának címezte. Mert ő az a nő, aki sikerrel járt ott, ahol – Denaro szerint – az egész olasz állam megbukott. Lorenzának ugyanis valahogy sikerült az akaratával hatni az apjára úgy is, hogy nem ismerte. Azért szánta az írást Lorenzának, akivel letartóztatása előtt sosem találkozott, mert úgy vélte: „csak én mondhattam el neki az igazságot az életemről, olyan kendőzetlenül és nyersen, ahogyan az volt. Mert csak én ismerem az életemet, nem a többiek, akik mindig is bántottak.”

(Itt azért fontos megjegyezni, hogy a közvéleménynek inkább csak olyan esetek jutnak eszébe Matteo Messina Denaróról, amikor ő bántott másokat. Bírókat, rendőröket robbantatott fel, várandós nőt öletett meg, elrabolt és fogva tartott kisfiú holttestét oldották fel savban a parancsára – és a sor még sokáig folytatható.)

photo_camera Matteo Messina Denaro elfogása után készített fotója (2023. január 16.) Fotó: HANDOUT/AFP

Két van Gogh-borítós noteszbe írt, tizenhárom évnyi memoárt és elmélkedést könyvesítettek most, amiben nemcsak a hírhedt szicíliai maffia, a Cosa Nostra egyik legfontosabb vezetőjének intim és személyes oldala rajzolódik ki, hanem félelmetes manipulációs képességei is. Ez nem regény, nincs vezérfonal, csak néhány fix pont, közülük is a legfontosabb a sosem látott lány, aki körül minden érvelés, reflexió és gondolat kavarog aforizmákkal, irodalmi és filozófiai idézetekkel, hazugságokkal fűszerezve, amelyekkel Matteo Messina Denaro a saját tetteit igazolja magának.

Na de miért érdekes, hogy könyv formájában kiadják egy halott bűnöző naplóját?

Elsősorban azért, mert Matteo Messina Denaro távolról sem egy átlagos, piti bűnöző volt. Ő volt a maffia feje, a Keresztapa, a boss, a capo dei capi, a (maffia)főnökök főnöke. Túlzás nélkül élet és halál ura, akinek a nevét egész Olaszországban ismerték.

Egyes bűnei már a történelemkönyvekben vannak