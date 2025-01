Több mint 100 szlovák pszichológus írt nyílt levelet Robert Ficónak, amiben arra kérik, mondjon le

Több mint száz szlovák pszichiáter és pszichológus kérte arra Robert Fico miniszterelnököt, hogy változtasson a viselkedésén és fontolja meg a csúcspolitikából való távozását is. Robert Fico felháborodott és szerinte a pszichiáterek lepaktáltak az ellenzékkel, számolt be a Paraméter.

Jozef Hašto és Anton Heretik pszichiáterek írtak egy levelet a miniszterelnöknek, amelyben azt írják, Fico agresszivitása és érzelmi robbanékonysága a nyilvános szereplései során az ellene elkövetett merénylet után fokozódtak. A pszichiáterek arra is felhívják a figyelmet, hogy politikai viselkedése frusztrációhoz és elégedetlenséghez vezet a szlovák lakosság nagy részében. Egyre több ember gondolkodik az országból való távozáson, mivel nem akarnak olyan országban élni, ahol az állami politika ennyire megvető, gúnyos és támadó.

Hasonló nyílt levelet írt a Szlovákiai Pszichológusok Kamarája is, amelyet 105 pszichológus és pszichiáter írt alá. Többek között arra figyelmeztetnek, hogy az erőszak veszélyes normalizálása zajlik, és ha a politikusok ezt jóváhagyják vagy tolerálják, azt mutatják, hogy az ilyen viselkedés elfogadható a társadalomban. A teljes levelet a DenníkN közölte, itt olvasható.

Ebben többek között azt írják:

„Az Ön politikai viselkedése egyre inkább hatalmi és autoriter stílust mutat, tényekkel való manipulálás, hazugságok, valamint az Ön politikájával egyet nem értő ellenzéki politikusok, újságírók és egyszerű állampolgárok elleni támadások jellemzik.”

A következőket, akár a magyar miniszterelnöknek is írhatták volna: Fico szemére hányják azt is, gúnyos módon nyilatkozik a fiatalokról, polarizálja a társadalmat, a politikája pedig a saját hatalma megerősítésére irányul, miközben romokban van az egészségügy és az oktatás. Azt is felhánytorgatják, hogy míg Ukrajnáról sokszor lekicsinylően nyilatkozik, addig Oroszországot nem ítéli el egyértelműen.

Ezután a Fico elleni merényletet hozzák szóba, amely szerintük egy olyan életveszélyes stressz volt, ami a jövőbeni működésére is hatással lehet.

„Feltételezzük, miniszterelnök úr, hogy tud arról, hogy ez nem az első levél, amelyet mentális egészségügyi szakértők egy ország miniszterelnökéhez címeznek. 1998. május 12-én a kassai szlovák pszichiátriai kongresszus résztvevőinek döntő többsége írt levelet Vladimír Mečiarnak. A politikájával kapcsolatos kifogások közül sok hasonló témákat érintett, különösen a demokrácia veszélyeztetését és az ország európai és transzatlanti struktúrákhoz való csatlakozását” - írják.

Levelüket azzal zárják, hogy remélik Fico változtat a viselkedésén és megfontolja a távozás lehetőségét is.

Fico nem örült

A miniszterelnök szerint a levélben írtak arra mutatnak rá, hogy a pszichiáterek visszaélnek szakmájukból következő megbecsülésükkel, mivel azt politikai célokra használják fel, számolt be róla a Denník N.

Fico szerint a pszichiáterek tevékenysége arra mutat rá, hogy „nem tartják tiszteletben a szlovák demokratikus szavazás eredményeit” és biztos benne, hogy arra a politikai térfélre kerültek, akik egy, a miniszterelnök szavaival élve „szlovák Maidan-t” szeretnének, értve ez alatt feltételezhetően azt, hogy a szakemberek támogatják az ellenzék tevékenységét. A nyílt levelet egyben „álorvosi röpiratnak” nevezte.