Szájer József elmagyarázta, miért az ereszt választotta

Visszatérése alkalmából kérdezte a Politico Szájer Józsefet, a beszélgetés egy pontján értelemszerűen felmerült a politikai pályafutását meglékelő ereszcsatorna is.

Szájer még 2020-ban mondott le az EP-mandátumáról és tűnt el a közéletből, miután egy 25 fős meleg orgiáról menekült el az ereszen át a COVID miatti lezárások alatt, de a rendőrök így is elfogták, és a belga ügyészség akkori közleménye szerint még ekit is találtak a táskájában. Végül csak a járványügyi korlátozások megszegése miatt büntették meg.

Tavaly novemberben derült ki, hogy 4 évnyi száműzetés után visszatérhet, egészen pontosan Schmidt Mária főigazgató felkérésére kapta meg a lehetőséget a Szabad Európa Intézetet megalapítására.

És bár a visszatérése alkalmából adott interjúkban rendre kifejtette, hogy a múltbeli eseményekkel már nem kíván foglalkozni, valahogy a téma újra meg újra felmerül. Most éppen a Politico kérdezett rá, hogy miért pont az ereszcsatornát választotta távozási útvonalnak.

„Nos, ha így hagyod el a bulit, akkor nincs utána semmi, nincs botrány” - válaszolta Szájer, ám a gondolatmenet már menet közben is téves lehetett, az ereszcsatornából ugyanis igenis lett botrány, nem is akármekkora. Arról nem is beszélve, hogy egy korábbi interjúban Szájer egyenesen az állította, az épületen nem is volt eresz.

A Politico most arra is kíváncsi volt, hogy nem lett volna-e egyszerűbb a helyszínen megvárni a rendőröket, erre azonban a volt EP-képviselő csak annyit válaszolt: