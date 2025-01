Állami Számvevőszék: Nem jár vissza a szolidaritási hozzájárulás Budapestnek

Ugyan Karácsony Gergely főpolgármester azt jelentette be, hogy a Fővárosi Törvényszék keddi, jogerős ítélete alapján Budapestnek visszajár 28,3 milliárd forint szolidaritási hozzájárulás, a Magyar Államkincstár szerint ez nem így van.

Az ÁSZ közleménye szerint a főváros és az Államkincstár közt folyó perben a bíróság a kedden kihirdetett ítéletében kizárólag eljárásjogi hibát állapított meg.

„A bíróság a kihirdetett ítéletével a Kincstárt nem kötelezte a 2023. évi beszedett összegek visszafizetésére. A Fővárosnak, mint mindenki másnak, minden adót a jövőben is be kell fizetnie.”

Karácsony Gergely azért perelt, mert álláspontja szerint az állam túl sok szolidaritási adót vont el. A főpolgármester a sajtótájékoztatón arról beszélt, ha az Államkincstár a bíróság döntése után nem utalja vissza az összeget, akkor kártérítési pert indítanak.

A 2024-es szolidaritás hozzájárulás mértékét is vitatja a főváros, abban az ügyben is folyik a per. Ott 40 milliárd forint a tét.