Zuckerberget, Bezost és Muskot mindenkinél előrébb ültette Trump a beiktatásán

Donald Trump beiktatási ceremóniáján a milliárdos tech gurukat, így a Meta-vezér Mark Zuckerberget, az Apple vezérigazgatóját, Tim Cookot, a Google vezérigazgatóját, Sundar Pichait, az Amazon-alapító Jeff Bezost és a Tesla-vezér Elon Muskot – aki az este a karját is meglendítette – a frissen beiktatott amerikai elnök a saját kabinetjének tagjai elé ültette. Ahogy a Guardian is írja, emiatt azonnal kritizálni is kezdték, mondván, hogy ezzel is azt mutatja, az oligarcháknak minden eddiginél nagyobb befolyása lesz.

photo_camera Fotó: JULIA DEMAREE NIKHINSON/AFP

Az eredeti tervek szerint – amikor még úgy volt, hogy a beiktatást kint tartják a szabadban – a techvezérek eredetileg is díszpozícióban, az emelvényen ültek volna, ahol a Trump család tagjai, illetve a korábbi elnökök és más, magas rangú vendégek. A fagyos időjárás miatt azonban a beiktatást végül a Capitoliumban tartották, ennek köszönhetően borult az ülésrend, a milliárdos tech guruk pedig Trump családtagjai mellett és a kabinet jelöltjei előtt kaptak helyett.

Ott volt köztük Bezos menyasszonya, Lauren Sanchez is, miközben Ron Filipkowski demokrata médiakommentátor szerint a kongresszus tagjainak házastársait nem engedték be a Rotundába a ceremóniára. „Az oligarchákra más szabályok vonatkoznak” – jegyezte meg Sanchez.