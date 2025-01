Bolygó fiatalok és a legnagyobb lúzer gamer

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, a számos típus közül az egyik, itt lehet közöttük válogatni. Négy cikket külön is ajánlunk, aztán jön majd minden más:

Az élet itthon

Orbán Viktor hamar ráérzett az új idők szelére: a magyar miniszterelnök a megszokottnál is élesebben fenyegette Ukrajnát, majd nyíltan kikelt az EU-s szankciók ellen. Ezekhez képest már apróság, hogy kiderült, orosz sportolóval vitette volna a magyar zászlót Kósa Lajos szövetsége az Universiadén.

photo_camera Pető Dorina Fotó: Németh Dániel/444

Ellátogattunk a kormányközeli kutatóintézet konferenciájára, hogy kiderüljön, milyen ma fiatalnak lenni Magyarországon. Röviden: nem könnyű, de a kormány tényleg mindent megtesz, hogy jobb legyen?!

Kedden sajtótájékoztatón jelentette be Karácsony Gergely, hogy kiderült, a fővárosnak elővásárlási joga van Rákosrendezőre, és ezzel élni is akarnak. Minderre úgy derült fény, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő közzétette a rákosrendezői ingatlanok adásvételi szerződését. Vitézy Dávid pedig ezzel kapcsolatban arról írt, hogy bármit is állít Lázár minisztériuma, az 500 méter magas felhőkarcoló építése megengedett, a szerződésben a fővárosi építési szabályok felülírását a kormány ugyanis vállalja.

Aztán nem sokkal később reagált Lázár is, megüzenve, hogy Karácsony élhet az elővásárlási joggal, csak mutasson be egy 5000 milliárdos fedezetet. Karácsony kedden azt is bejelentette, hogy a Fővárosi Törvényszék jogerős ítélete alapján Budapestnek visszajár 28,3 milliárd forint szolidaritási hozzájárulás, de az Államkincstár szerint erről szó sincsen.

Történt más is azért itthon: megtiltották az ivóvíz fogyasztását Pilisen a benne lévő férgek miatt, Tarr Zoltán felesége megtámadta a minisztériumi felmentését, közleményben értetlenkedett a MÁV az Állami Számvevőszék adatkérése miatt, megértette a Mol Nagy Márton üzenetét, Nagy Ervin beleszállt a kulturális miniszterbe, egy NAV-ellenőr kivarratta magát, csak hogy kiderüljön, kap-e számlát, és újabb fotó került Orbán indiai útjáról.

És ott voltunk a tárgyaláson, ahol gyermekpornográfia miatt állt bíróság elé a Nemzeti Földügyi Központ volt vezetője. Az ügyészség szerint 12 évesnél is kisebb gyerekekről is voltak felvételei a munkahelyi és az otthoni gépén is. N. J. tagadja a vádakat.

A Qubit pedig arról írt, hogy lehetetlen megmondani, hogy hány külföldi munkavállaló lesz 2025-ben Magyarországon, valamint hogy végleg szertefoszlóban az álom, hogy az internet globális közösséggé formálja az emberiséget.

A világ

photo_camera Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

El is telt az első nap az új Trump-ciklusból, és ennek nyomán részletesebben is írtunk arról, hogy nemcsak a világ szegényebb országaival szemben kiszúrás az amerikaiak kiszállása a WHO-ból, de az sem világos, hogy az Egyesült Államok mit fog nyerni ezzel. (Érdekesség, de a WHO amúgy pont az a világszervezet, melynek munkájával a magyar kormány is meg volt elégedve.) Hír volt még, hogy Trump napokon belül 25%-os vámmal büntetné Kanadát és Mexikót, és felülbírálná azt is, hogy aki amerikai földön született, az automatikusan állampolgár lehessen.

Trumphoz szorosan kapcsolódó hír volt, hogy Musk igyekezett megmagyarázni a karlendítős jelenetet (nem túl meggyőzően), valamint hogy kiderült, hogy a magát világ legjobb gamerének is beállító techmilliárdos közönséges csaló.

Hír volt még a világból, hogy