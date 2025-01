Ismét a szülőktől kér segítséget az állami fenntartású Madách gimnázium

Idén is a szülőktől kér anyagi támogatást az állami fenntartású budapesti Madách Imre Gimnázium alapítványa, írja a Népszava az alapítvány közleménye alapján. Már 2022-ben is a szülőkhöz fordultak, akkor havi 8000 forintos támogatást kértek, most havi 3000 forintokat szeretnének kapni. Többek között az osztálytermek korszerűsítésére és a tanári többletmunka kifizetésére van szükségük a pénzre.

A közleményt az Alma Mater Madách Imre Gimnázium Alapítvány leköszönő elnöke, az iskola éléről a tanév elején leváltott Mészáros Csaba írta. (Őt azután menesztették, hogy az intézmény a tanév kezdete előtt jelezte: a jogszabályok adta keretek között engedélyezni fogják a diákok tanórai mobiltelefon használatát; az ügyben Pintér Sándor belügyminiszter is beszólt Mészárosnak, aki „nem rendőri nyelven” válaszolt neki.) A tájékoztatás szerint a havi 3000 forintok 20 százalékát „a tanulási környezetet érintő amortizáció lassítására” fordítják, de adnak a rászoruló diákoknak is támogatást, valamint további húsz pontban sorolják fel, hogy milyen iskolai tevékenységeket, tanári többletmunkákat tudnak csak külső anyagi támogatással elvégezni