Orbán aligha ezt várta Trumptól: Oroszország elleni szankciók bevezetésének lehetőségéről beszélt az amerikai elnök

Donald Trump amerikai elnök kedden kijelentette: valószínűleg szankciókat fog bevezetni Oroszországgal szemben, ha Putyin elnök nem hajlandó tárgyalni az ukrajnai háború befejezéséről. Trump nem közölt részleteket az esetleges szankciós lépésekről.

Az Egyesült Államok már eddig is keményen szankcionálta Oroszországot Ukrajna 2022. februári lerohanása miatt, teszi hozzá a Reuters.

Trump közölte, hogy kormánya megvizsgálja az Ukrajnának küldött fegyverek kérdését is. Azt mondta, hogy véleménye szerint az Európai Uniónak többet kellene tennie Ukrajna támogatásáért.

„Beszélünk Zelenszkij ukrán elnökkel, nagyon hamarosan beszélni fogunk Putyin elnökkel... Meg fogjuk nézni a dolgot” – mondta Trump trumposan. Azt is mondta: felszólította Hszi Csin-ping kínai elnököt is, hogy avatkozzon be az ukrajnai háború megállítása érdekében. „Nem tett túl sokat ebben a kérdésben, pedig nagy hatalma van. De nekünk is nagy hatalmunk van”.

Az esetleges újabb oroszellenes szankcióról tett bejelentés annak fényében különösen izgalmas, hogy Orbán Viktor, aki Trump megválasztásától „egy napon belül” békét várt az orosz-ukrán háborúban, éppen mostanra időzítette minden eddiginél keményebb fellépését az oroszokat sújtó nyugati szankciók ellen. Szintén kedden közzétett angol nyelvű, hazugságoktól sem visszariadó tweetjében többek között azt írta: „A brüsszeli bürokraták által kidolgozott szankciók egy dolgot értek el: tönkretették az európai gazdaság versenyképességét. Eljött a változás ideje!”